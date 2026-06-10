Ce situație: fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB a semnat în SuperLiga!

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va juca în SuperLiga. A fost prezentat oficial la Oțelul Galați, echipă pentru care a jucat și mijlocașul de la FCSB. Echipa moldavă a marcat acest transfer printr-un mesaj deosebit. Vezi ce au scris gălățenii pe pagina oficială după prezentarea noului jucător.

Joao Paulino, fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB, va juca pentru Oțelul Galați

. După ce l-a vândut pe Joao Paulo la FCSB în această iarnă, în schimbul a 600.000 de euro, moldovenii au semnat cu fratele geamăn al mijlocașului. Joao Paulino (28 ani) este noul jucător al Oțelului Galați, fiind deja prezentat pe rețelele de social media: „Un nou jucător, dar o figură cunoscută”, a fost prezentarea care i-a fost făcută fotbalistului.

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Față de fratele său, care evoluează ca închizător, mijlocaș central și fundaș stânga, Joao Paulino are valențe ofensive. Postul său de bază este extremă stânga, dar a jucat în destule rânduri și pe flancul drept al atacului, dar și mijlocaș ofensiv, în spatele „vârfului”.

Joao Paulino are amintiri neplăcute cu România

Joao Paulino nu este străin de România. În ianuarie 2025 s-a înțeles cu Politehnica Iași, doar că, a fost nevoit să plece mai repede decât ar fi crezut. El s-a despărțit de gruparea din Copou după numai două luni. Din cauza faptului că nu a obținut dreptul de muncă, Paulino nu a putut juca, nefiind cetățean al Uniunii Europene.

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Ulterior, în luna martie a aceluiași an s-a transferat în Kazakhstan, la FC Ordabasy, ultimul loc în campionat după două etape disputate. A terminat pe locul 7 în campionat, pentru care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în cele 17 meciuri pe care le-a disputat.

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FCSB nu ia bani pentru Joao Paulo la CM 2026. Toți banii vor fi încasați de Oțelul Galați

Joao Paulo merge la Cupa Mondială din acest an cu naționala Capului Verde. Africanii au fost repartizați în Grupa H, alături de Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Motiv de bucurie vor avea cei de la Oțelul Galați, ci nu FCSB. Motivul? Toți banii se vor duce la fosta echipă a mijlocașului, Oțelul Galați. Aceasta a fost convenția dintre cele două cluburi când s-a făcut transferul, în februarie 2026.

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Gigi Becali a plătit deja 600.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo, iar Pentru fiecare jucător aflat la Campionatul Mondial, clubul primește suma de 8000 de euro pe zi, inclusiv pentru perioada cantonamentelor. „Nu îmi aduce bani, că am făcut contractul ca banii de acolo să îi ia ei, Oțelul Galați. (n.r. – Are vizibilitate, joacă cu Spania, cu Uruguay) Da, da”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.