Ce soluții are FCSB, după plecarea lui Adrian Șut. MM Stoica: ”Sper să treacă cu brio vizita medicală și să semneze”

După mai bine de 5 ani petrecuți la FCSB, Adrian Șut a prins un contract în străinătate. ”Roș-albaștrii” au căutat un înlocuitor, dar Mihai Stoica este de părere că există soluții foarte bune în actualul lot.

Soluțiile FCSB pentru înlocuirea lui Adrian Șut, enumerate de Mihai Stoica

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a explicat că în acest moment sunt nu mai puțin de 10 fotbaliști care pot evolua pe cele 5 posturi de la mijlocul terenului, fără a pune în calcul jucătorii U21 și de aceea nu este îngrijorat de , informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

”Echipa se va descurca fără Șut. O să vă spun așa. Scoatem U21 din discuție și avem, în 4-2-3-1, cei doi mijlocași centrali, apoi numărăm pe cei din spatele vârfului, fără jucătorul U21.

Chiricheș, Lixandru, Baba, Tănase, Cisotti, Olaru, Miculescu, vreți să continui? Că deja sunt 7. Politic, Thiam, Octavian Popescu. Sunt 10. Credeți că asta e problema noastră acum, că a plecat Adrian Șut? Sper să treacă cu brio vizita medicală și să semneze. Avem soluții”, a declarat Mihai Stoica, la .

L-a contrazis pe Gigi Becali

Oficialul FCSB a mărturisit că jucătorul pe care au încercat să-l aducă în locul lui Adrian Șut nu va mai veni, însă a precizat faptul că i-a zis lui Gigi Becali că acesta este de profilul lui Mirel Rădoi, dar nicidecum că este mai bun decât acesta.

”Am fost foarte aproape să transferăm un mijlocaș central defensiv. Din păcate, discuțiile s-au terminat, nu va veni jucătorul de care vorbea și Gigi. 100% nu va veni. Țin să menționez că lui Gigi i-am spus că e de profilul lui Mirel Rădoi.

Că juca fundaș central și închizător și că cel mai bun randament l-a dat în sistemul cu 3 fundași centrali, fundaș central dreapta. Nu am spus niciodată că ar fi mai bun decât Mirel Rădoi, nu-mi permit, ar fi o blasfemie. Mirel Rădoi a fost cel mai important jucător cu care am lucrat la Steaua.

Și dacă ar fi să văd un jucător mai bun, n-aș spune eu asta. Complicat să găsești un jucător mai bun decât Mirel Rădoi pe câteva sute de mii. Doar că acel transfer nu se va realiza dintr-un motiv independent de voința noastră”, a spus Mihai Stoica.

Caracterizarea lui Becali pentru jucătorul dorit

Patronul Gigi Becali a vorbit despre jucătorul pe care FCSB a încercat să-l aducă pentru a acoperi plecarea lui Adrian Șut și a menționat faptul că Mihai Stoica .

”Chiar azi sau mâine o să vină un jucător de profilul pe care îl vreau eu. Aproape 90% va veni un jucător azi sau mâine. Eu vreau un jucător de profil mai agresiv la mijlocul terenului, mai defensiv, ca să pot juca cu 5 atacanți. Adică 4-1-4-1, adică 4-3-3, adică Tănase și Olaru interi.

Nici nu știu ce naționalitate are, nu știu cum îl cheamă. Atât știu, că e mijlocaș agresiv care știe cu mingea și care joacă și fundaș central. Genul lui Mirel Rădoi mi-a zis, dar mai bun ca Mirel. Ideea e că eu voiam un mijlocaș central, acum vreau mai mult acum că a plecat Adrian Șut, mai ales că acum rămân și cu 1 milion câștig. Nu e bună treaba?”, a afirmat Becali.

De ce nu a mai venit ”noul Rădoi”

Însă, , iar Gigi Becali a explicat că impresarul fotbalistului a cerut mai mulți bani. Cererea reprezentatului jucătorului a venit la scurt timp după ce l-a auzit pe patronul FCSB comparându-l cu Mirel Rădoi.

”Să vă spun un lucru: de acum încolo, n-o să mai vorbesc lucruri dinainte, pentru că îmi fac mie rău. După ce am vorbit despre el și am zis că e mai bun decât Șut, că e noul Rădoi, că e 500.000 de euro, impresarul a zis că nu e vorba de doar atât, că mai e vorba și de un alt club, care vrea alte 500.000 de euro. La două ore de când am zis.

De acum încolo voi spune doar când se rezolvă treaba. Dacă spun, înainte îmi fac mie rău. Ăla a căzut, păi ce să faci? De o lună de zile negociem, de la 400.000 am urcat la 500.000 și acum a căzut. Jucătorul știe, iar el nu vrea să vorbească decât prin impresar. Ăsta care a picat nu e român și nici din campionatul nostru nu e”, a precizat patronul ”roș-albaștrilor”.