Ce soluții are FCSB pentru regula U21 după accidentările lui Tavi Popescu și Pantea: „Unii le pot învăţa numele”

Următorul meci al lui i. Elias Charalambous are probleme în alcătuirea primului 11, mai mulți jucători fiind indisponibili. Antrenorul cipriot are emoții și în privința fotbalistului sub 21 de ani,

Ce soluții are Elias Charalambous pentru regula U21

FCSB traversează o perioadă presărată de accidentări. Octavian Popescu și Alexandru Băluță vor lipsi tot anul de pe teren, pe când Alexandru Pantea s-a „rupt” în meciul cu Universitatea Craiova.

Situația s-a complicat pentru Elias Charalambous, având în vedere că Pantea și Octavian Popescu erau principalii jucători folosiți de antrenorul cipriot pentru poziția de fotbalist sub 21 de ani.

MM Stoica a găsit soluția! Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB susține că în academia roș-albaștrilor se află mai mulți fotbaliști tineri care pot face pasul oricând la echipa mare. Totodată, oficialul campioanei afirmă că Alexandru Musi este prima variantă pentru regula jucătorului sub vârstă.

„Musi, Mihai Toma, Denis Colibăşanu şi Robert Necşulescu, unii poate le pot învăţa numele. Toţi trei sunt născuţi în 2007 şi sunt variante pentru Musi, pe aceeaşi poziţie”, a spus MM Stoica, potrivit .

Cine sunt noile speranțe ale FCSB-ului

Mihai Toma, Denis Colibăşanu şi Robert Necşulescu fac parte din noul val de jucători formați de academia FCSB-ului. Toți trei au fost extrem de determinanți în echipa sub 17 ani a roș-albaștrilor, care a triumfat în Supercupa Elitelor U17. Adversarul din finală a fost Universitatea Craiova. Cei enumerați au fost protagoniști și la victoriile din Liga Elitelor U17 şi Cupa Elitelor U17.

Alin Stoica este antrenorul care i-a pregătit pe cei trei să facă pasul la echipa mare a FCSB-ului. Mihai Toma, Denis Colibăşanu şi Robert Necşulescu evoluează pe postul de inter sau extremă, iar acest lucru poate fi luat în considerare de Elias Charalambous, echipa fiind mai puțin expusă cu un jucător sub vârstă pe un post în ofensivă.

Mihai Toma este singurul dintre cei trei care a evoluat deja pentru FCSB. Tânărul fotbalist a bifat nu mai puțin de 4 prezențe la roș-albaștrii, iar cumulat s-a aflat pe teren 45 de minute.

La nivel internațional, Mihai Toma este component al naționalei sub 18 ani, pe când colegul său, Robert Necşulescu, a fost alături de „tricolorii mici” la Turneul celor 4 Naţiuni, în Porto, în luna octombrie.