Ce soluții are FRF pentru echipele naționale de tineret: „Ei sunt pe lista posibililor antrenori”

Potrivit directorului tehnic al Federației Române de Fotbal, atât Florin Bratu, cât și Daniel Pancu – numele vehiculate în spațiul public – se numără printre variantele luate în calcul pentru echipele naționale de tineret. Decizia finală se va lua, însă, până la jumătatea lunii iulie.

„Nu știm încă în ce zi. Trebuie să le dăm posibilitatea celor doi selecționeri să înceapă să își urmărească jucătorii care îi interesează. Trebuie să le dăm posibilitatea celor doi selecționeri să înceapă să își urmărească jucătorii care îi interesează”, a explicat Mihai Stoichiță.

Dacă postul selecționer al României U21 a rămas vacant după plecarea lui Adrian Mutu, care , selecționata U20 s-a înființat în noiembrie anul trecut, ca urmare a votului exprimat de membrii Comitetului Executiv.

FRF caută noi antrenori pentru loturile de tineret. Ce variante sunt luate în calcul

„Ei sunt pe lista posibililor antrenori la aceste loturi. Nu știu de unde până unde au apărut certitudinile cu Florin Bratu și Daniel Pancu. Încă nu este fixat nimic.

Îmi pare rău că trebuie să infirm treaba asta. Amândoi îmi sunt dragi, antrenori foarte buni. Vor fi anunțați până în data de 15 iulie. Nu știm încă în ce zi.

Cum explică federalii înființarea României U20

Echipa națională Under 20 , la propunerea Comisiei Tehnice a FRF, care și-a dorit să elimine ecartul dintre Under 19 și Under 21. Practic, noua reprezentativă va disputa meciuri internaționale până în momentul în care jucătorii vor putea face pasul spre U21.

România preia modelul urmat de Franța, Anglia Italia, Spania, Germania, Portugalia și devine astfel singura țară din Europa de Est cu o selecționată la acest nivel de vârstă. De altfel, în toamnă vom participa la o competiție amicală și vom întâlni adversari de top, după cum urmează:

2 septembrie: România U20 – Portugalia U20

6 septembrie: Anglia U20 – România U20

7 octombrie: România U20 – Cehia U20

11 octombrie: Germania U20 – România U20

11 noiembrie: România U20 – Polonia U20

15 noiembrie: Italia U20 – România U20

„Propunerea a venit din dorința de a oferi în continuare meciuri internaționale generațiilor Under 19 care încheie ciclul, eliminând astfel ecartul dintre Under 19 și Under 21.

Noua reprezentativă U20 a României va disputa meciuri amicale internaționale până când jucătorii vor face pasul spre România U21”, au fost argumentele aduse de federali în favoarea înființării noii reprezentative.