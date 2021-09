Sebastian Chitoșcă de la Survivor România a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului. Alexandra a fost cea care mereu i-a fost aproape și l-a susținut.

Sebastian și Alexandra s-au cunoscut în urmă cu opt ani și de atunci au fost mereu unul lângă celălalt.

Fostul concurent de la Survivor România este un familist convins și și-a declarat dragostea pentru soția sa în nenumărate rânduri pe rețelele de socializare.

Ce soție frumoasă are Sebastian Chitoșcă de la Survivor România! Cele mai noi imagini cu Alexandra

. În urmă cu opt ani, Alexandra i-a furat inima. După un an s-au căsătorit și se înțeleg de minune. Aceasta i-a fost mereu aproape fostului fotbalist și l-a susținut, cuplul trecând prin destule încercări.

Frumoasa brunetă este foarte activă în mediul online și își ține fanii la curent cu tot ce face. De curând Alexandra a postat mai multe fotografii în costum de baie, iar internauții le-au apreciat imediat. Sebastian Chitoșcă are de ce să fie mândru pentru că soția sa are un corp de invidiat.

Alexandra nu a fost genul de soție de fotbalist care să stea acasă. spunea că aceasta a lucrat într-o fabrică de sushi.

“Doamna are o ținută adecvată unei muncitorese într-o fabrică de sushi în Germania. Machiată nu e… e naturală…îmi place așa cum e”, a spus fostul fotbalist pe canalul său de youtube.

Gestul făcut de fostul fotbalist pentru Alexandra

După ce Alexandra s-a angajat, Sebastian a decis să-și vândă mașina pe care o avea de pe vremea când era fotbalist și i-a cumpărat acesteia un automobil pentru a putea merge la serviciu.

În timp ce se afla la Survivor România, Sebastian a încălcat regulamentul pentru soția sa. Acesta a luat făcut rost de un telefon și i-a trimis un mesaj.

“Am încercat să iau legătura cu soția mea. Nu are rost să spun câte luni sunt. De opt ani, mai mult de 2 săptămâni pe an nu ne-a despărțit nimic, sărăcie, bogăție, certuri, nimic. M-am trezit în acea dimineață și nu mai aveam stare să fac nimic. Simțeam că vreau să plec înot acasă, dar nu aveam nicio șansă. (…)

Acasă am lăsat o situație grea, cu familia, cu mama, cu fratele. Am încercat să fac rost de telefon și am vrut să scriu două fraze soției mele, să-i spun că o iubesc mult, că îmi este dor de ea și cam atât am făcut. Nu-mi pare rău pentru că am făcut tot ce am simțit pentru femeia cu care eu o să mor lângă ea.

În caz că am acasă oameni care mă apreciază și copii, le sugerez să nu facă ce am făcut eu, că nu este demn”, a declarat fostul sportiv în cadrul emisiunii.