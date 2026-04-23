Ce sport a practicat Donald Trump când era tânăr. Puțini oameni știu că două echipe uriașe au vrut să-l recruteze

Donald Trump este unul dintre cei mai cunoscuți șefi de stat. Puțini oameni știu ce sport a jucat politicianul din Statele Unite ale Americii când era tânăr. Două echipe uriașe au vrut să-l recruteze, însă a luat decizia să renunțe. S-a dedicat unui alt domeniu, care i-a adus și succes.

Activitatea fizică practicată de Donald Trump în adolescență

Președintele american Donald Trump (79 ani) nu este străin de lumea sportului, deși a devenit celebru ca o figură importantă în industria divertismentului. Politicianul, care , participă adesea la meciuri, pe stadion, dovadă că nu a uitat de perioada în care se afla la rândul său pe teren, în atenția spectatorilor.

Multe persoane nu știu că șeful statului de peste Ocean a avut o activitate fizică intensă căreia i s-a dedicat în totalitate. În adolescență, respectiv în anii de liceu, s-a remarcat în baseball. Mai exact, în perioada în care studia la Academia Militară din New York, la începutul anilor 1960, a făcut multă mișcare.

A jucat fotbal american și fotbal (soccer). Sportul în care a investit cea mai mare pasiune este, totuși, baseballul. A jucat trei sezoane la prima bază pentru echipa de baseball a academiei. De asemenea, în ultimul an de liceu, a fost co-căpitan. Aceste informații au fost confirmate de declarațiile făcute de politician de-a lungul vremii.

„Președintele Trump iubește baseballul și are o apreciere profundă și un respect profund pentru acest joc. Din câte se pare, președintele Trump a fost un jucător de baseball remarcabil care a stârnit interesul unor echipe profesioniste”, a spus un fost secretar de presă adjunct, Hogan Gidley, scrie .

Aproape să fie jucător profesionist de baseball

Mai mult decât atât, a fost la un singur pas să treacă la nivel profesionist în tinerețe, fiind remarcat de două echipe uriașe. Potrivit , este vorba de Philadelphia Phillies și Boston Red Sox care au dorit să-l ia în echipă, însă politicianul a refuzat. În schimb, Donald Trump a ales să meargă la facultate și să calce pe urmele tatălui său.

În anii ce au urmat și-a clădit o carieră ca dezvoltator imobiliar și hotelier de succes. De asemenea, președintele american nu a ascuns niciodată că are o pasiune deosebită pentru cazinouri și terenuri de golf, deși cariera sa a fost marcată de o serie de falimente. Cu toate acestea, nu a renunțat nicio secundă și a mers mai departe cu capul sus.

Echipa pe care o susține Donald Trump

Sportul practicat în tinerețe l-a făcut pe Donald Trump să îndrăgească mișcarea. Folosește evenimentele sportive pentru a-și crește notorietatea în rândul cetățenilor americani, care l-au votat în număr mare. În prezent, este pasionat de golf și este mare fan al fotbalului american (NFL/college).

De asemenea, adoră luptele (UFC), participând frecvent la evenimente majore. Echipa pe care o susține în mod regulat este East Rutherford, NJ, dovadă că este văzut adesea pe Yankee Stadium. De cele mai multe ori urmărește meciurile împreună cu fostul primar al New York-ului, Rudolf Giuliani.

Totodată, se numără printre suporterii echipei New York Mets. Donald Trump a investit și a organizat evenimente care au avut în centrul atenției diverse sporturi, cum ar fi box, în special în anii ’80 și ’90. În schimb, deține mai multe terenuri de golf, având o mare influență în acest sport.

