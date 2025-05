Ce sport practică noul Papă, Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif îl adoră: „Sunt nerăbdător să mă întorc pe teren”

Habemus Papam! După trecerea în neființă a lui Papa Francisc, . Este vorba despre Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif în vârstă de 69 de ani e mare fan al sportului alb.

Papa Leon al XIV-lea adoră să practice unul dintre cele mai scumpe sporturi din lume

Papa Leon al XIV-lea este un mare fan al tenisului, după cum a recunoscut într-un interviu din 2023. Noul Papă se consideră „un jucător amator de tenis”.

provenit dintr-un tată francez și o mamă spaniolă. Papa Leon a terminat Teologia, însă a absolvit și Facultatea de Matematică.

Sportul face parte din viața noului Papă, la fel care orice alt om normal. Întrebat ce face în timpul său liber, Robert Francis Prevost declara: „Mă consider un jucător amator de tenis de câmp. De când am plecat din Peru am avut puține oportunități să joc, dar sunt nerăbdător să mă întorc pe teren chiar dacă munca mea nu mi-a lăsat prea mult timp liber până acum”, mai spunea el pentru .

Papa Leon al XIV-lea, primit cu ovații la Foro Italico la meciul de deschidere al turneului ATP de la Roma

Fanii prezenți la primul meci al turnelui de la Roma dintre Fabio Fognini și Jacob Fearnley au reacționat cu urale în momentul în care au aflat cine este noul Suveran Pontif.

O fotografie a lui Papa Leon al XIV-lea a apărut pe tabela de marcaj de la Foro Italico. Jucătorul italian a întrebat înainte de meci dacă vor anunța cine va fi noul papă, iar rugămintea lui Fognini a fost se pare respectată.

Momentul a avut loc pe terenul central în primul set, la scorul de 5-2 pentru Fabio Fognini, numărul 9 mondial: „Mi-au spus că vor anunța la încălzire, dar că vor face asta doar dacă știu despre cine este vorba”, a fost răspunsul pe care tenismenul l-a primit de la oficialul Renaud Lichtenstein.