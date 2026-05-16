Ce spun cifrele înainte de Chelsea – Manchester City, marea finală FA Cup. Jucătorii care pot decide duelul de pe Wembley. Cine este favorita

Chelsea și Manchester City se întâlnesc sâmbătă, 16 mai, pe Wembley, în finala FA Cup. FANATIK a consultat rapoartele Wyscout ale celor două cluburi. Acestea includ ultimele zece meciuri de Premier League și confruntarea directă din 12 aprilie. Atunci, City s-a impus cu 3-0 pe Stamford Bridge.

Manchester City a dominat aproape fiecare parametru important al jocului. Echipa de pe Etihad a avut 65% posesie, față de 35% pentru Chelsea. De asemenea, a controlat mingea timp de 38 de minute efective, comparativ cu doar 20 de minute pentru londonezi. City a tras de 17 ori la poartă, dintre care 8 șuturi au fost pe poartă. În schimb, Chelsea a avut 12 încercări și doar 3 șuturi cadrate. xG-ul final a fost de 2,50 pentru City și de 0,84 pentru Chelsea.

Un indicator care explică foarte bine această dominație este PPDA, adică numărul de pase pe care o echipă i le permite adversarului înainte să intervină defensiv în ultima treime a terenului. Manchester City a înregistrat un PPDA de 7,6, în timp ce Chelsea a avut 22,4. Cu alte cuvinte, City a presat agresiv și a forțat constant pierderi de minge sus pe teren. În același timp, Chelsea i-a permis adversarului să circule mingea fără să iasă decisiv la presing.

Statistică Chelsea Manchester City Scor final 0 3 xG 0.84 2.50 Posesie 35% 65% Timp efectiv de posesie 20:50 38:01 Șuturi totale 12 17 Șuturi pe poartă 3 8 Șuturi din careu 7 13 Cornere 4 12 Pase complete 325 604 Acuratețe pase 84% 91% Pase progresive reușite 47 94 Recuperări în jumătatea adversă 26 38 Posesii ajunse în careu 12 25 PPDA (intensitatea pressingului) 22.4 7.6 Deep completions 7 20

Cum s-au descurcat finalistele în ultimele 10 meciuri din Premier League

Pe seria ultimelor zece meciuri analizate în rapoartele Wyscout, Manchester City a marcat 21 de goluri și a primit doar 8. A avut un xG ofensiv cumulat de 24,68, adică o medie de aproape 2,5 goluri așteptate pe meci. Chelsea a înscris doar 7 goluri, deși a generat un xG total de 13,20. Acesta este un semn clar că londonezii au avut probleme serioase la finalizare. În plus, la capitolul xG defensiv, Chelsea a permis ocazii care însumează 4,54 xG. Aceasta e o cifră ce indică o protecție bună a propriei porți în această perioadă.

City a câștigat 6 dintre ultimele 10 meciuri de campionat. În plus, a remizat de 3 ori și a pierdut o singură partidă. Chelsea a bifat 5 victorii și 5 înfrângeri în aceeași perioadă. Forma echipei de pe Etihad este superioară. De altfel, prestația din duelul direct arată și o diferență de nivel între cele două formații înaintea finalei.

Statistică (ultimele 10 meciuri) Chelsea Manchester City Victorii 1 7 Egaluri 2 3 Înfrângeri 7 0 Goluri marcate 8 19 Goluri primite 17 11 Meciuri fără gol primit 1 4 xG total 11.3 18.9 xGA total 16.8 10.2 Șuturi totale 104 149 Șuturi pe poartă 32 58 Posesie medie 51% 61% Precizie pase 88% 91% Recuperări în jumătatea adversă 18.7 31.4 PPDA mediu 16.9 8.4 Posesii ajunse în careu advers 14.2 24.8

Cine sunt jucătorii de la Man. City care pot decide finala

a fost cel mai productiv jucător al lui City în această perioadă. Francezul a produs 23 de pase-cheie, un xA de 3,54 și 5 assisturi în ultimele zece meciuri. Pe Stamford Bridge a completat 50 din 56 de pase scurte și medii. De asemenea, a reușit 5 driblinguri și a terminat meciul cu un xA de 0,37. Cherki se mișcă excelent între linii și profită constant de spațiile lăsate libere de marcajul zonal al adversarilor.

Erling Haaland a generat 5,69 xG în ultimele zece meciuri, din 27 de șuturi, și a marcat de 4 ori. În partida de la Londra a produs un xG de 0,63 fără să înscrie, având 3 șuturi. Norvegianul câștigă aproximativ jumătate dintre duelurile aeriene din careu, iar simpla sa prezență obligă defensivele adverse să se compacteze. Asta deschide spații pentru jucătorii din linia a doua și a treia ai lui City.

Care sunt marele probleme ale celor de la Chelsea. Unde suferă londonezii

Londonezii au câștigat 51% dintre duelurile totale din ultimele 10 meciuri din prima ligă, față de 48% pentru City. Acesta este singurul capitol statistic la care stau mai bine. Totuși, distribuția duelurilor arată că majoritatea sunt câștigate în propria jumătate de teren. Acest lucru este un semn că echipa petrece mult prea timp în fază defensivă. City preferă acest tip de joc.

Duelurile aeriene reprezintă una dintre marile vulnerabilități ale lui Chelsea. În meciul de pe Stamford Bridge, City a câștigat 79% dintre duelurile aeriene, față de doar 21% pentru adversară. Două dintre cele trei goluri au venit după faze fixe și lovituri de cap, prin O’Reilly și . Pe parcursul ultimelor zece meciuri, City a generat un xG de 4,85 din faze fixe. Între timp, Marc Guéhi a fost principalul pericol la cornere, cu 5 șuturi și un xG de 1,33.

Producția ofensivă a lui Chelsea este concentrată în foarte puțini jucători. João Pedro conduce la acest capitol, cu 5 goluri și un xG de 4,87 în ultimele zece meciuri. Cole Palmer urmează cu un singur gol și un xG de 2,44, iar Enzo Fernández are un gol și un xA de 1,06. Niciun alt jucător din lot nu a depășit pragul de un gol în această perioadă. Pe flancuri, Pedro Neto a produs 12 pase-cheie și un xA de 2,21. Totuși, aceste cifre au venit în 534 de minute și au fost alternate cu perioade de inconsistență. Garnacho are și el 12 pase-cheie, dar un xA mai modest, de 1,21, în 435 de minute.

La capitolul pierderi de minge, Chelsea a avut 96 în meciul din 12 aprilie, față de 91 pentru City. Diferența importantă este zona în care acestea apar. Chelsea a pierdut 34 de mingi în propria treime, în timp ce City a avut 42 de pierderi în zona ofensivă. Acest aspect este firesc pentru o echipă care presează sus și își asumă riscuri aproape de poarta adversă. Pierderile lui Chelsea apar mai aproape de propria poartă și pot facilita direct tranzițiile adverse.

Chelsea, obligată să facă un meci perfect pentru a spera la trofeu

Datele arată totuși că Chelsea poate produce pericol la fazele fixe. Enzo Fernández a generat un xG de 0,35 din lovituri libere în ultimele zece meciuri și a marcat cu capul în semifinala cu Leeds. João Pedro a câștigat 47 dintre cele 191 de dueluri ofensive și a înscris de 3 ori cu capul în acest sezon. El este o țintă importantă la centrări. Marc Cucurella a executat 21 de cornere în această perioadă și a produs un xA de 0,74.

Stilul de joc al lui City, cu linia defensivă urcată la o medie de 54,1 metri și cu flancurile foarte avansate prin Doku și Matheus Nunes, lasă spații importante în spatele fundașilor laterali. Pedro Neto și Garnacho au viteza necesară pentru a exploata acele zone pe contraatac. Neto are o rată de succes de 53% la driblinguri, iar Garnacho una de 68%.

Problema pentru Chelsea este că trebuie mai întâi să iasă curat din pressingul unui City cu PPDA de 7,6. Pe Stamford Bridge nu a reușit acest lucru. Londonezii au avut doar 3 șuturi pe poartă din 12 încercări. Dacă același tipar se va repeta și la Wembley, marja de eroare pentru Chelsea va fi extrem de mică.