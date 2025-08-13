Sport

Ce spun experții britanici înainte de Drita – FCSB!? Pronostic pentru meciul din Kosovo. „Este într-o formă groaznică”

Britanicii au dat verdictul cu o zi înainte de duelul dintre Drita și FCSB. Cine are prima șansă a calificare în play-off-ul Europa League.
Alex Bodnariu
13.08.2025 | 17:56
Ce spun expertii britanici inainte de Drita FCSB Pronostic pentru meciul din Kosovo Este intro forma groaznica
ULTIMA ORĂ
Ce spun experții britanici înainte de Drita - FCSB!? Pronostic pentru meciul din Kosovo. „Este într-o formă groaznică”

FCSB, campioana României, va juca joi seara returul cu Drita din preliminariile Europa League. Analiștii britanici au prezis deznodământul duelului din Kosovo și anticipează un rezultat interesant.

ADVERTISEMENT

FCSB merge în Kosovo cu gândul la victorie

Roș-albaștrii continuă să dezamăgească în acest debut de sezon. FCSB s-a impus în fața celor de la Drita în meciul tur, însă calificarea pare încă departe de a fi jucată. Duelul din Kosovo se anunță unul cu încărcătură.

Campioana României e favorită la calificare, deși a dezamăgit serios în acest start de sezon. Bucureștenii au un lot mult mai valoros, dar și experiență europeană. Totuși, kosovarii nu se vor da bătuți și vor încerca o revenire de zile mari.

ADVERTISEMENT

Campioana României, văzută cu prima șansă la calificare

Analiștii britanici au scos în evidență startul prost de sezon al celor de la FCSB, însă sunt de părere că roș-albaștrii vor câștiga meciul din Kosovo. Englezii au oferit și un pronostic. Campioana României ar avea, conform lor, șanse să câștige cu 3-1.

„Noi spunem: Drita – FCSB 1-3, 3-6 la general. FCSB este într-o formă groaznică, dar diferența de clasă dintre cele două echipe spune că orice alt rezultat în afara unei victorii în deplasare ar fi o surpriză uriașă.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Drita a profitat de fragilitatea FCSB-ului în primele 65 de minute ale meciului tur, dar a cedat pe final și a arătat că nu e capabilă să facă față la acest nivel”, au scris cei de la Mole Sport.

ADVERTISEMENT
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner....
Digisport.ro
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva

În cazul în care FCSB își va respecta statutul de favorită și se va califica în playoff, se va bate cu Aberdeen pentru un loc în faza principală UEFA Europa League, acolo unde, în sezonul precedent, a făcut o figură foarte frumoasă și a ajuns până în optimile de finală ale competiției.

ADVERTISEMENT
Nu s-a mai văzut așa ceva pe un teren de fotbal! Decizie uluitoare...
Fanatik
Nu s-a mai văzut așa ceva pe un teren de fotbal! Decizie uluitoare a arbitrului după o gafă colosală a portarului. Video
Tragedie la Jocurile Mondiale Chengdu 2025! S-a stins din viață la 29 de...
Fanatik
Tragedie la Jocurile Mondiale Chengdu 2025! S-a stins din viață la 29 de ani, după patru zile de comă
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. FC Botoșani, mutare inedită. A adus un...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. FC Botoșani, mutare inedită. A adus un internațional canadian cu origini române
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Echipa din SuperLiga care l-a făcut pe Banciu să afirme că nu va...
iamsport.ro
Echipa din SuperLiga care l-a făcut pe Banciu să afirme că nu va mai câștiga vreun punct: 'S-au dus să nu joace nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!