Ce spun experții britanici înainte de Drita – FCSB!? Pronostic pentru meciul din Kosovo. „Este într-o formă groaznică”

din preliminariile Europa League. Analiștii britanici au prezis deznodământul duelului din Kosovo și anticipează un rezultat interesant.

ADVERTISEMENT

FCSB merge în Kosovo cu gândul la victorie

FCSB s-a impus în fața celor de la Drita în meciul tur, însă calificarea pare încă departe de a fi jucată. Duelul din Kosovo se anunță unul cu încărcătură.

Campioana României e favorită la calificare, deși a dezamăgit serios în acest start de sezon. Bucureștenii au un lot mult mai valoros, dar și experiență europeană. Totuși, kosovarii nu se vor da bătuți și vor încerca o revenire de zile mari.

ADVERTISEMENT

Campioana României, văzută cu prima șansă la calificare

Analiștii britanici au scos în evidență startul prost de sezon al celor de la FCSB, însă sunt de părere că roș-albaștrii vor câștiga meciul din Kosovo. Englezii au oferit și un pronostic. Campioana României ar avea, conform lor, șanse să câștige cu 3-1.

„Noi spunem: Drita – FCSB 1-3, 3-6 la general. FCSB este într-o formă groaznică, dar diferența de clasă dintre cele două echipe spune că orice alt rezultat în afara unei victorii în deplasare ar fi o surpriză uriașă.

ADVERTISEMENT

Drita a profitat de fragilitatea FCSB-ului în primele 65 de minute ale meciului tur, dar a cedat pe final și a arătat că nu e capabilă să facă față la acest nivel”, au scris cei de la

ADVERTISEMENT

În cazul în care FCSB își va respecta statutul de favorită și se va califica în playoff, se va bate cu Aberdeen pentru un loc în faza principală UEFA Europa League, acolo unde, în sezonul precedent, a făcut o figură foarte frumoasă și a ajuns până în optimile de finală ale competiției.