Ce spun fanii Asia Express după ce Connect-R şi Shift au fost eliminaţi: “Un gust amar printre toţi concurenţii”

Fanii show-ului Asia Express au reacționat după ce Connect-R și Shift au fost eliminați din competiție. Mai mulți telespectatori sperau ca cei doi să aibă un parcurs mai lung pe Drumul Împăraților.

Connect-R și Shift și Cosmin și Eliza Natanticu au fost ultimele două echipe care au ajuns la Irina Fodor. Echipa formată din Adriana Trandafir și Maria Speranța li s-a alăturat, în urma voturilor.

Reacția fanilor după ce Connect-R și Shift au fost eliminați de la Asia Express

În ediția de seara trecută a emisiunii Asia Express, au fost eliminați, iar fanii au reacționat pe pagina de Facebook a emisiunii.

Cei mai mulți au fost dezamăgiți de eliminarea celor doi. Fanii consideră că cei doi artiști au dovedit că au mult bun simț de-a lungul competiției și că ar fi meritat să ajungă mai departe.

„O echipă deosebit de frumoasă și cu mult bun simț! Mi-a rupt sufletul plecarea lor!”/ „Doi băieți minunați cu caractere frumoase fără jigniri, înjurături, fițe…bravo lor!

Cred că este singura echipă care a lăsat un gust amar printre toți concurenții. Au fost iubiți, apreciați de toți colegii lor. O să ne lipsiți, băieți !!!”, au fost unele dintre comentariile internauților.

Unii dintre internauți au considerat că Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, ar fi trebuit să părăsească competiția.

„Îmi pare rău că au plecat! Speram să plece actrița cu fata!/ Este nedrept a plecat (părerea mea) echipa cea mai iubită de foarte mulți oameni, dar ne-a arătat ca dincolo de aparențe sunt niște băieți cu un bun simț, mult peste așteptări comparativ cu Trandafirele care sunt nesuferite. Sper ca următoarele să fie ele pe lista de plecare”, au mai scris internauții.

Cum au reacționat Connect-R și Shift

și Shift au făcut declarații imediat după ce au aflat că parcursul lor pe Drumul Împăraților s-a oprit. Cei doi au recunoscut că este un concurs dur și că totul este real.

„Concursul este foarte dur, foarte real. Ne-a părut rău că nu mai stăm, dar e corect. Când am văzut piatra roșie, mi-am adus aminte de motivul pentru care am venit eu aici, și anume să câștig o inimă nouă.

În ultimii 20 de ani nu am fost niciodată mai aproape de Dumnezeu așa cum am fost în Asia Express. M-am atașat foarte tare de toți oamenii de aici și mi-a fost foarte greu să îmi iau la revedere de la ei.

Îmi doream să fiu acasă, dar nu aș fi vrut să ies din jocul acesta, din etapa asta a vieții mele”, a declarat Connect-R în ediția de miercuri a emisiunii, cu lacrimi în ochi.

Coechipierul artistului, Shift, este recunoscător pentru experiența pe care a trăit-o și i-a părut la fel de rău că totul s-a terminat.

„Mulțumim Asia Express pentru experiența asta de neuitat. În toate momentele noastre grele m-a ajutat foarte mult că am fost cu tine aici.

Am avut momente în care nu a mai contat că am alergat și nu am mâncat toată ziua. Când stingeam lumina și ne rugam, ne așezam în pat, simțeam că sunt mult mai bine decât am fost vreodată”, a transmis Shift.