Ce spun Florin Călinescu, Andrei Caramitru și Oreste Teodorescu despre candidații la alegerile prezidențiale. „Nu vreau să influențez”

Cu două zile înainte ca românii să fie chemați la vot, să-și aleagă viitorul președinte, trei dintre personalitățile publice vocale ale României nu știu cărui candidat să-i încredințeze votul. FANATIK i-a contactat pe Florin Călinescu, Andrei Caramitru și Oreste Teodorescu, trei dintre intelectualii de marcă ai țării care, de-a lungul vremii, au dovedit un puternic simț civic, ba chiar au cochetat cu lumea politică.

Florin Călinescu: „Sunt prea mulți candidați și foarte diferiți și nu găsesc pe niciunul”

, iar în acest moment au rămas 13, după retragerea lui Ludovic Orban, se pare că mulți dintre alegători continuă să fie nehotărâți. Probabil ”Eu cu cine votez?” este în aceste momente întrebarea cea mai des rostită de toți românii.

Florin Călinescu, realizator și producător de televiziune, a dorit dintotdeauna să se implice mai mult în viața politică a România și în bunul mers al Bucureștiului. În 2021, artistul a candidat la Primăria București, unde a obținut 2,08% voturi și s-a clasat pe locul 4. Anul acesta, fostul producător tv a deschis lista de candidați la europarlamentare a Partidului Diaspora Unită (PDU). Din păcate, partidul a obținut doar 1,79% din voturi și nu a prins un loc în Parlamentul European.

Contactat de FANATIK și chestionat în privința alegerilor de duminică, Florin Călinescu ne-a declarat: „La mine este foarte simplu pentru că nu sunt hotărât pe cine să aleg. Și am o mulțime de motive să nu știu pe cine să votez. Dacă o să-mi exercit dreptul de cetățean, o să anunț. Dar astăzi, nu am cum să spune pe cine votez, pentru că sunt prea mulți candidați și foarte diferiți și nu găsesc pe niciunul. Aș putea să vă răspund după alegeri și să vă spun: l-am votat pe X din următoarele motive. Acum, nu pot. Sunt zero pe zero. Deci, zero!”, a declarat Florin Călinescu pentru FANATIK.

Andrei Caramitru: „Nici nu știu dacă mă duc”

Andrei Caramitru, fiul marelui actor Ion Caramitru este o altă voce influentă și respectată în spațiul public. De profesie economist, . Cunoscut pentru opiniile sale tranșante, de această dată, când este întrebat pe cine va vota în fruntea țării și din ce motive, Andrei Caramitru ridică din umeri precum o persoană aflată în încurcătură.

„Din păcate chiar nu știu, nu m-am decis de niciun fel. Eu nici nu știu dacă mă duc să votez. Probabil o să mă duc și decid în ultima secundă”, a dezvăluit Andrei Caramitru.

Oreste Teodorescu: „Nu vreau să influențez“

În ciuda dezbaterilor televizate desfășurate în campania electorală și a aparițiilor numeroase ale candidaților prezidențiabili, unii dintre români pot spune cu ușurință mai de grabă pe cine nu vor vota.

Este cazul și lui Oreste Teodorescu. Realizatorul și producătorul tv este cea de-a treia figură publică indecisă cu privire la alegerea unui candidat pentru votul său. „Nu vreau să influențez votul nimănui, vă pot spune pe cine nu votez sigur: Ciucă și Ciolacu!”, a relatat Oreste Teodorescu.

Cei 13 candidați care se luptă să ocupe cea mai înaltă funcție de Stat, Președinția României sunt următorii:

1. Elena Lasconi – Unirea Salvați România;

2. George Simion – Alianța pentru Unirea Românilor;

3. Marcel Ciolacu – Partidul Social Democrat;

4. Nicolae Ciucă – Partidul Național Liberal;

5. Hunor Kelemen – Uniunea Democrată Maghiară din România;

6. Mircea Geoană – candidat independent;

7. Ana Birchall – candidat independent

8. Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Națională;

9. Sebastian-Constantin Popescu – Partidul Noua Românie;

10. Candidat retras din cursă – Ludovic Orban;

11. Călin Georgescu – candidat independent;

12. Cristian Diaconescu – candidat independent;

13. Cristian-Vasile Terheș – Partidul Național Conservator Român;

14. Silviu Predoiu – Partidul Liga Acțiunii Naționale.