Nu s-au ferit de cuvinte! Ce spun israelienii după bannerul afișat de români la adresa lui Lisav Eissat. „Patria sa nu l-a cruțat”

Tânărul fotbalist nu a fost primit prea bine de ultrașii români, care au afișat un banner pentru acesta. Cum au reacționat israelienii.

Reacția israelienilor după mesajele ultrașilor români la adresa lui Lisav Eissat

Jucătorul în vârstă de 20 de ani de la Maccabi Haifa a fost utilizat de Mircea Lucescu în amicalul contra Moldovei, Prestația sa, deși presărată cu mici stângăcii, a fost una bună per total.

Suporterii români nu au fost încântați de prezența sa în echipa națională. Mai exact, fanii români din facțiunea „Uniți sub Tricolor” au afișat un banner prin care au contestat convocarea jucătorului din Israel. „LI S-A Vorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește diversitate”, a fost mesajul afișat de ultrașii echipei naționale în timpul meciului dintre România și Moldova, de pe Arena Națională.

Israelienii au reacționat imediat. „Fundașul echipei Haifa a debutat cu echipa națională, dar în patria sa nu l-au cruțat”, au notat cei de la

Aceeași sursă a comentat și pe seama prestației sale: „În ciuda banner-ului fluturat de ultrașii echipei care se opun naturalizării jucătorilor, el a avut un joc pozitiv din perspectiva sa și a fost lăudat”.

Ce legătură are Lisav Eissat cu România

Lisav Naif Eissat are 20 de ani. Fost internațional israelian de juniori și tineret, el s-a născut la Haifa și a fost legitimat întreaga carieră la Maccabi. Deși are origini românești, el nu cunoaște limba, preferând să comunice în engleză.

Dar care este legătura sa cu țara noastră? Ei bine, totul se trage de la ramura feminină a familiei sale. Mai exact, atât mama cât și bunica sa sunt românce. Chiar fotbalistul a mărturisit într-un interviu pentru FRF faptul că

În schimb, tatăl său este musulman, dar nu l-a împiedicat pe fiul său să vină și să reprezinte naționala României. „Originea mea este mixtă. Tatăl meu este musulman, bunica născută în Dorohoi. Sunt jumătate român, jumătate musulman. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, știe că echipa națională a României poate scoate altceva din mine. Am discutat mult în familie, așteptam asta cu nerăbdare”, a spus Eissat.

Program naționala României în preliminariile Campionatului Mondial

Naționala României a parcurs mai mult de jumătate din campania din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Iată cum arată programul „tricolorilor”, dar și ce meciuri mai au de disputat:

21 martie: România – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie: San Marino – România 1-5

7 iunie: Austria – România 2-1

10 iunie: România – Cipru 2-0

9 septembrie: Cipru – România 2-2

12 octombrie: România – Austria (ora 21:45)

15 noiembrie: Bosnia și Herțegovina – România (ora 21:45)

18 noiembrie: România – San Marino (ora 21:45)

Clasament grupa H preliminarii Campionatul Mondial

Naționala României a acumulat 7 puncte după 5 meciuri disputate și se află pe locul 3. Iată cum arată clasamentul complet al grupei H, din care fac parte și „tricolorii”: