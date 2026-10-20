Ce spun liderii de galerii despre schimbarea orei de start la meciurile din SuperLiga: „Reinventăm noi roata? Ăia din Premier League nu ştiu ce fac?” Reacţia LPF

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La FANATIK SUPERLIGA a fost dezbătută ideea ca meciurile tari din weekend în SuperLiga să se joace la ore mai accesibile, aşa cum se întâmplă în Premier League sau Serie A, şi nu seara târziu. Mai mulţi lideri de galerie au vorbit despre această iniţiativă pentru publicaţia noastră. LPF a avut la rându-i o reacţie pe subiect.

Preşedintele DDB susţine schimbarea orei de start la meciurile din weekend: „De ce ar trebui să inventăm roata?”

De ani de zile, în SuperLiga, cele mai tari meciuri ale etapei se joacă în prime time, după ora 20:00, deşi în ligile puternice din vest confruntările din weekend sunt programate deseori după amiaza astfel încât audienţa să fie maximă pe stadioane. FANATIK a provocat mai mulţi lideri de galerie sau reprezentanţi ai suporterilor pe această temă.

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Eduard Galan, preşedintele DDB, a dezvăluit că România ar trebui să preia modelul campionatelor importante din Vest, care programează meciurile astfel încât să fie cât mai accesibile pentru suporteri. Dacă derby-urile ar fi programate după amiază, Galan e sigur că stadioanele ar fi mai pline:

„Haideți să o luăm altfel un pic. Credeți că campionatele puternice din Europa nu știu ce fac? Adică credeți că orele alese de ei nu sunt în primul rând pentru a aduce oamenii la stadion? Și atunci, de ce ar trebui noi să inventăm roata sau de ce ar trebui să ne împotrivim, pentru că până la urmă fotbalul e pentru suporteri, corect? Mai ales pentru cei care vin la stadion, pentru că aduc și beneficii clubului propriu.

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Sâmbăta și duminica, meciurile mari din punct de vedere al numărului de suporteri, nu ar trebui să fie o sărbătoare? Să se ducă omul cu familia, să aibă timp să ajungă cu copilul acasă la ora 8 să-l culce? Pentru că sunt oameni cu copii mici; gândiți-vă că la un meci ce începe la ora 21 sâmbăta, copilul ăla mic de 4-5 ani la cât îl culci? La 1? Gândiți-vă că eu sunt din Brașov și vin la meciuri. Îmi duc copilul atunci când pot să-l epuizez, ca să ajung la hotel la ora 12 sau 1 noaptea, să-l las a doua zi să doarmă și să-l repar până luni când merge la școală.

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Ce ne dorim? Ne dorim un spectacol în întreaga zi, să începem la 3 cu anumite meciuri, apoi 5 și 7, astfel încât toată lumea să fie fericită, să ajungă acasă în familie. Poate soția nu vrea să vină la meci pentru că nu e microbistă, dar pot să ajung seara la cină cu ea? Pot. Pot să-mi culc copilul la o oră rezonabilă? Pot. Am fost și pe stadion? Am fost. Sunt fericit? Sunt.

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Acesta este motivul pentru care încercăm să vedem de ce nu putem schimba ceva. Nu trebuie să inventăm roata. De ce credeți că în Marea Britanie, Premier League e la aceste ore? De ce și în Italia la fel? Marile cluburi joacă la ore rezonabile tocmai pentru a aduce cât mai mulți spectatori, inclusiv în ligile 3 și 4 din marile campionate. Tocmai ca să se joace cu 30.000, 40.000 de oameni acolo”, este reacţia preşedintelui DDB.

Bocciu, reacţie fulger: „Nu cred că se va schimba nimic!”

Liderul Peluzei Nord de la Rapid, Liviu Ungurean, a avut o scurtă reacţie. Cel poreclit „Bocciu” ne-a spus că e pesimist în ceea ce priveşte această schimbare, lăsând de înţeles că tot televiziunile vor controla ora de start a meciurilor:

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„Eu am vorbit tot timpul despre asta. Să mai iasă în faţă şi alţii să vorbească. M-am săturat. Nu cred că se poate schimba nimic”, a fost reacţia lui Liviu Ungurean pentru FANATIK.

Ultraşii Universitatăţii Craiova, mesaj clar: „Fără meciuri luni! În niciun caz”

Virgil Cancea este unul dintre liderii de galerie de la Universitatea Craiova. El a declarat pentru FANATIK că galeria oltenilor militează de mult timp pentru o asemenea schimbare. Cancea se declară împotriva meciurilor disputate lunea în campionat:

„Noi asta am susţinut tot timpul. Să fie meciurile sâmbăta, duminica, evident, la ore decente. Lunea în niciun caz nu ne dorim să se mai joace. Deci, fără meciuri luni. În niciun caz. Şi vinerea e complicat. Dar avem atâtea exemple în celelalte campionate când majoritatea meciurilor sunt sâmbăta şi duminica la ore decente. Noi am făcut şi proteste în sensul acesta, cred că s-a văzut asta. Suntem 100% de acord cu această iniţativă”, a spus Virgil Cancea, unul dintre liderii de galerie de la Universitatea Craiova.

Reacție vehementă a lui Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord: ”E inuman!”

Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB, nici nu vrea să mai audă de orele târzii la care sunt programate meciurile din SuperLiga. Mustață a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de suporteri, în special de cei care își însoțesc echipele în deplasare, și a venit cu o propunere concretă: niciun meci să nu mai înceapă după ora 20:00.

„Tot timpul am fost împotriva programărilor la ore târzii. Este inuman să ajungi acasă la 1 sau la 2 noaptea. Vorbesc la televizor că nu vin spectatori, păi cum ajungi acasă dacă se termină la aproape miezul nopții. Nu mai ai cum. Dacă joci în deplasare, te mai și țin în stadion încă o jumătate de oră. Dacă pleci la 12 din stadion, e normal? Nu! Înțeleg că televiziunile conduc, dar asta nu înseamnă să nu se mai gândească și la spectatorii pentru pentru care e făcut acest spectacol. Pot face audiență și de la ora 20:00 la 22:00. Sunt sigur.

Să ne respecte și televiziunile mai mult. Și conducerile pot face mai mult, dar cred că atunci când se trage linie sunt fără putere. Propun ca ora 20:00 să fie cea mai târzie la care să înceapă un meci din România. Când mergi la Cluj, spre exemplu, dacă ieși din stadion la miezul nopții, ajungi acasă la 8 dimineața. Nici la muncă nu mai ajungi. Și, atunci, cine mai vine la meci?”, a fost mesajul lui Gigi Mustață, pentru FANATIK.

Justin Ştefan, mesaj clar: „Mă îndoiesc că există un interes comercial real”

Aflat în centrul acestei dezbateri televizate pe tema asistențelor modeste de pe stadioanele din capitală, Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a intervenit ferm și a argumentat de ce această idee e greu de implementat. Reprezentantul Ligii a susținut că sloturile de seară rămân esențiale pentru atragerea audiențelor TV și că modificarea grilei obișnuite ar putea afecta rețeta financiară din drepturile de transmisie.

Reacția oficialului LPF a venit ca un răspuns direct la acuzațiile că partidele din SuperLigă sunt decalate în mod frecvent din cauza transmisiunilor din campionatele tari ale Europei: „Orele de prime time sunt un criteriu relevant pentru programări. Mă îndoiesc că există un interes comercial real pentru a avea derby-urile de la ora 17:00”, a declarat Justin Ștefan, pentru FANATIK.

Argumentele lui Andrei Nicolescu pentru aducerea suporterilor la stadion

Dezbaterea de la FANATIK SUPERLIGA a plecat de la nemulțumirea exprimată de președintele lui Dinamo legată de asistența redusă de la ultimul meci de pe Arena Națională (2-0 cu FC Botoșani), la care au asistat doar aproximativ 10.000 de spectatori, dar și de pe Giulești, la jocul . Nicolescu consideră că suprapunerea meciurilor din prima ligă cu partidele de top din Spania sau Italia, combinate cu orele târzii și frigul din perioada de toamnă-iarnă, îndepărtează familiile și fanii de pe stadioane.

Conducătorul dinamovist a propus o schimbare de viziune din partea cluburilor pentru protejarea competiției interne: „Cred că ar trebui cumva noi, ca și cluburi, cel puțin pe sâmbătă și duminică, să evităm acest prime time. De ce să nu se joace de la ora 17:00 sâmbătă? De ce să nu joace Rapidul sau FCSB-ul sau Dinamo de la 17, de la 18?”, FANATIK SUPERLIGA.

Miza financiară din prime time blochează propunerea lui Andrei Nicolescu

Divergența dintre viziunea conducerii lui Dinamo și poziția lui Justin Ștefan scoate la iveală conflictul de interese permanent dintre cerințele de rating ale televiziunilor deținătoare de drepturi și dorința cluburilor de a umple tribunele. În timp ce oficialii LPF mizează pe audiența generală oferită de orele târzii de difuzare, conducătorii echipelor din campionatul intern atrag atenția asupra imaginii triste create de stadioanele goale la meciurile din SuperLiga.

Declarația lui Justin Ștefan confirmă că, cel puțin pe termen scurt, Liga Profesionistă de Fotbal nu intenționează să renunțe la orele tradiționale de seară pentru derby-uri și consideră că drepturile TV și vizibilitatea oferită de intervalul de prime time rămân prioritare pentru sustenabilitatea financiară a competiției.