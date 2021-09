Ce spun marii actori ai României despre certificatul verde! ”Este cel de-al treilea război mondial”

Odată cu momentul, din păcate nu prea îndepărtat, când rata infectărilor cu COVID-19 va ajunge la 3 la mie în marile orașe, și instituțiile culturale vor fi nevoite să se supună unor anumite restricții, iar la spectacolele pe care le oferă vor fi nevoite să testeze participanții nevaccinați, restul putând prezenta certificatul verde după modelul european.

Elvira Deatcu: ”Să nu ne întoarcem la izolarea aia sinistră”

Elvira Deatcu, una dintre marile actrițe ale României, activă (și) la Teatrul Odeon din București, a vorbit cu FANATIK despre perspectiva creșterii infectărilor cu coronavirus și spaima actorilor că instituțiile de cultură vor fi, din nou, sub spectrul închiderii.

”Eu tot ce sper este să nu se închidă, din nou, teatrele. Măcar să ne lase deschiși, așa cum suntem acum, cu sălile departe de capacitatea lor. Dar să nu ne întoarcem la izolarea aia sinistră, abia am început să ne revenim. Și nu doar noi, actorii, cred că noi toți. Eu sunt vaccinată, ne-am vaccinat deși am trecut și prin boală, dar nu aveam altă soluție pentru a fi alături de fiul nostru, la Milano, acolo unde a intrat la Facultatea de Arhitectură”, ne-a spus, în exclusivitate, Elvira Deatcu.

Mai mult, ne-a dezvăluit Elvira Deatcu, situația actorilor pare să fie una cât se poate de dificilă în cazul în care instituțiile culturale vor fi închise sau dacă nu vor mai ajunge iubitorii teatrului la spectacole din cauza lipsei certificatului verde.

”Avem turnee în desfășurare, toamna este plină, chiar acum sunt pe drum spre Odorheiul Secuiesc, ieri am fost la Oradea… Sper să putem să le ducem la capăt, să se poate face, cu certificat, cu testări, cu orice, doar să le facem totuși”, ne-a mai spus Elvira Deatcu, actrița mărturisind că, în ciuda faptului că a fost bolnavă de COVID-19, a avut o formă ușoară.

”Am trecut prin COVID ca gâsca prin apă. Dar, oricum, știu că nu e comod, am avut alte probleme serioase, fizice și psihologice. Oboseam, mi-era mai greu să rețin textele, abia după ce am mai citit și am văzut că sunt efecte secundare destul de des întâlnite, m-am mai liniștit”, a mai precizat, pentru FANATIK, Elvira Deatcu.

Maia Morgenstern: ”Situația are nevoie de înțelepciune”

Plecată din România la filmările unei producții internaționale, la nivel mondial, a dezvăluit că, acum, șansa instituțiilor de cultură este… înțelegerea.

”Suntem afectați de dezbaterile, de spaima și de părerile contrare din aceste momente. Situația are nevoie de înțelepciune și de echilibru, este momentul în care trebuie să ne ascultăm reciproc. Cred că trebuie luate măsuri de prevenție – și sunt luate destule -, iar factorii decizionali trebuie să adopte niște măsuri suplimentare fără să afecteze acest sector”, a spus, pentru FANATIK, Maia Morgenstern.

Adrian Enache: ”Este al treilea război mondial”

Mai optimist, Adrian Enache este convins că instituțiile culturale vor supraviețui, aducând ca argumente succesul înregistrat, în această vară, pe Litoral, cu reprezentațiile avute în compania altor artiști și a fiicei sale, Diana.

”Eu sunt vaccinat, am toate dozele făcute, am turnee acum cu fiica mea. Să impună ce certificat vor, va fi totul bine, sunt optimist”, spune Adrian Enache, pentru FANATIK. Cu toate acestea, precizează artistul, el nu este convins că situația este atât de dramatică pe cât o prezintă cifrele oficiale.

”Cred că totul este făcut din pix. Toată vara a fost, pe Litoral, ca pe vremuri, nu aveai loc să arunci un ac, și erau 20 de cazuri pe zi, iar acum brusc e o problemă. Brusc, acum când trebuie să mai cumpărăm vaccinuri – pentru că noi suntem codașii Europei la vaccinare – cresc cazurile… E o mascaradă proastă. Asta este cel de-al treilea război mondial, se face din bani, din biotehnologie. Unii și-au cumpărat arme, dar degeaba, i-a surprins războiul ăsta. Noi acum trebuie să cumpărăm vaccinuri, nu am contribuit destul…”, a mai precizat Adrian Enache.

Carmen Tănase, declarații dure despre certificatul verde

Actrița Carmen Tănase a făcut, de curând, o serie de declarații dure la adresa guvernanților care par să impună ca fiind obligatoriu, la anumite rate ale infectării cu COVID-19, a certificatului verde european, anunțând că

”În clipa în care va fi o lege și probabil că o să fie și asta pentru că demenţa la care s-a ajuns nu are măsură. În clipa în care se va ajunge și la treaba aceasta nu mă va mai interesa să mai fac parte dintr-o societate distopică și anormală (…) Nu mă autoizolez, mă izolează societatea. Eu vreau să merg mai departe oriunde mergem și până acuma. Dacă societatea din care o fac parte și pe care o plătesc de-o viaţă mă izolează atunci stau la mine acasă prin lege. Până nu este lege o să mă lupt cu ei până în pânzele albe”, a spus actriţa .