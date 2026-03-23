Ce spun profesorii despre subiectele de simulare la limba română pentru Bacalaureat 2026. Unde a fost mai greu. „Într-o anumită măsură, predictibil”

Elevii de clasa a XII-a au susținut luni, 23 martie, simularea la limba română pentru bacalaureat 2026. Cât de grele au fost subiectele ne va spune un profesor, dar și care sunt cerințele la care tinerii de la real și uman ar fi putut pierde puncte. Vezi și baremele de corectare.

Cât de grele au fost subiectele și unde s-ar fi putut încurca elevii

FANATIK a contactat-o pe profesoara de limba română Florentina Sultana, care ne-a explicat, pentru fiecare subiect, câteva chestiuni. Astfel, cadrul didactic a menționat că, ceea ce au primit elevii de clasa a XII-a la simulare, nu a fost ceva diferit în comparație cu anii anteriori. De asemenea, în opinia sa, subiectele au fost accesibile, asta dacă textul era înțeles corect. Primele cinci exerciții de la Subiectul I au fost „banale”, însă atenția ar fi trebuit îndreptată spre textul argumentativ pentru a nu pierde puncte.

„Materialul nu a fost diferit de anii anteriori. Personal, consider că singurul element care i-ar fi putut induce în eroare a fost textul, în cazul în care nu l-au înțeles corect. În rest, subiectele au fost accesibile. Cele cinci exerciții de la Subiectul I sunt banale. La textul argumentativ ar fi trebuit să fie atenți să formuleze atât argumente, cât și exemple pentru fiecare argument, unul din text, celălalt din experiența personală sau culturală”, a declarat profesoara de limba romană Florentina Sultana.

Cât despre subiectul al treilea, acolo unde, de obicei, elevii au cele mai mari emoții și pentru care se pregătesc cel mai mult, cadrul didactic susține că nu ar fi trebuit să apară probleme, însă ceea ce a ridicat puțin nivelul de dificultate a fost faptul că elevii ar fi trebuit să stăpânească poezia.

„La Subiectul al II-lea, au avut de realizat o caracterizare, unde era important să precizeze mijloacele de caracterizare. La Subiectul al III-lea, nu ar fi trebuit să apară dificultăți, întrucât Lucian Blaga / Ion Barbu se studiază în clasa a XII-a, în primele module, iar informațiile erau recente. Poate faptul că a fost vorba despre poezie, și nu despre epic, să fi ridicat ușor nivelul de dificultate, însă subiectul rămâne accesibil și, într-o anumită măsură, predictibil”, a mai declarat profesoara pentru FANATIK.

Cum au arătat subiectele și ce au avut de rezolvat elevii

Elevii de la profil real, tehnologic și vocațional au avut, la Subiectul I, de analizat un fragment memorialistic semnat de Mircea Micu. Pe baza acestuia, ei au avut de răspuns la cerințe de înțelegere și vocabular, după care, la subpunctul B, au avut de redactat un text argumentativ în care să explice consecințele unei farse. Subiectul al II-lea le-a cerut prezentarea modalităților de caracterizare a unui personaj, pornind de la fragmentul dat, „Moș Teacă” de Anton Bacalbașa. În final, la subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic studiat aparținând lui Lucian Blaga.

Pentru cei de la profilurile uman și pedagogic, structura a fost aceeași. La primul subiect au primit un text de Mircea Micu, după care au urmat exercițiile de vocabular, înțelegere și interpretare. Subpunctul B a fost același ca la profilul real, la fel și textul dat la subiectul al doilea. Nici elevii de la uman și pedagogic nu au scăpat de poezie. Ei au avut de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic studiat aparținând lui Ion Barbu.

Subiecte simulare bac 2026 – real și uman

Elevii de clasa a XII-a au avut trei ore la dispoziție pentru a rezolva subiectele.

