Ce spun profesorii despre subiectele la matematică de la simularea Evaluării Naționale 2026. Unde puteau pierde elevii puncte. „Se încurajează mai mult decât e cazul”

ADVERTISEMENT

O profesoară a vorbit pentru FANATIK despre subiectele date la simularea Evaluării Naționale 2026 de la matematică. Aceasta susține că a existat un echilibru perfect între exercițiile de algebră și de geometrie, însă au fost mai ușoare decât s-ar fi așteptat. Elevii sunt sfătuiți să învețe până la examenul propriu-zis pentru a-și fixa noțiunile. Unde ar fi putut întâmpina probleme.

Cât de grele au fost subiectele la simularea Evaluării Naționale 2026 la matematică

FANATIK a luat legătura cu profesoara de matematică Felicia Zamfirescu. Aceasta ne-a vorbit despre . Cadrul didactic a afirmat, în primul rând, faptul că subiectele au fost ușoare și au abordat doar chestiuni de bază. În acest context, ea consideră că asta i-ar putea afecta pe elevi la examenul propriu-zis, care poate veni cu surprize mai puțin plăcute.

ADVERTISEMENT

„În principiu, eu le consider destul de ușoare. Au fost abordate chestiuni de bază și la algebră și la geometrie, adică ce înseamnă o proiecție a unui punct, ce înseamnă unghiul simetric al unui punct, cum să aplice teorema unghiului de 30 de grade, arii calculate prin diferență sau chiar cu formula, dacă se descurcau. În principiu, mi s-a părut cam ușor. Deci aș fi fost de părere să fie un pic mai greu pentru a lucra mai mult și a-și fixa mai bine noțiunile.

Deci au fost foarte multe noțiuni așa de bază: drepte paralele, unghiuri alterne, interne, unghiuri corespondente. Deci au fost noțiunile de bază învățate de-a lungul celor patru ani de generală, dar cred că nivelul putea fi puțin mai ridicat, să fie puțin mai grele. Că nici o notă foarte bună în simulare nu este de dorit pentru mulți dintre ei, pentru că poate se încurajează mai mult decât e cazul”, a declarat profesoara Felicia Zamfirescu.

ADVERTISEMENT

La ce exerciții ar fi putut pierde puncte elevii

Întrebată dacă au existat capcane pentru elevi, sau exerciții la care ar fi putut pierde puncte din cauza neatenției, profesoara de matematică Felicia Zamfirescu a afirmat că ceva mai complexe au fost subpunctele b) de la exercițiile 3, 4 și 6 de la subiectul al treilea.

ADVERTISEMENT

„Exercițiul șase cred că a fost greuț, poate nu sunt chiar familiarizați. În principiu eu zic că dacă știai baza, nu prea te încurcai. Eu zic că vor fi note foarte bune, mai bune decât ar fi trebuit să fie. Prima problemă de la Subiectul III a fost clasică cu așezatul copiilor în bancă, se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor și sistemelor de ecuații. A fost una destul de previzibilă”, a declarat cadrul didactic pentru FANATIK.

Cât despre Subiectul I, profesoara a spus că este cel mai ușor și acesta este construit în așa fel încât . Cu toate acestea, geometria va fi mereu mai complicată, deoarece necesită o modalitate diferită de rezolvare și este nevoie de un răspuns mai amplu.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să dăm șansa tuturor, la urma urmei, să își valorifice cunoștințele. Nu poți să ridici nici nivelul prea mult, pentru că, la urma urmei, verificăm noțiunile de bază și toți copiii, de oriunde din țară, unii poate sunt în sate, în comune, la munte, la mare, nu se știe unde sunt și atunci toți trebuie să aibă șansa să fie evaluați corect. Deci da, într-adevăr, algebra, cel puțin la primul subiect, se presupune că este cel mai ușor și gradual, cu geometria, începe să devină mai greu.

Și subiectul trei, care este și un subiect cu rezervări complete, trebuie să îi determine pe ei să muncească mai mult, să scrie tot. Deci nu numai să încercuiești și atât. Poți să ai surpriza, să te păcălești cu subiectele I și II și dacă greșești un exercițiu de la acestea, care sunt o grilă, este destul de dificil de recuperat. Dar, în principiu, părerea mea este că trebuia să fie puțin mai greu totul”, a mai declarat profesoara de matematică Felicia Zamfirescu.