Ce spun sondajele interne ale PNL despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu dezvăluie cât are fiecare candidat şi cine a pierdut procente serioase

ADVERTISEMENT

Mai sunt doar câteva zile până la alegerile din 7 decembrie, iar lupta pentru Primăria Capitalei devine tot mai strânsă. Prezent în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, candidatul liberal Ciprian Ciucu a dezvăluit cifrele din sondajele interne ale partidului și a explicat cum s-au schimbat preferințele bucureștenilor în ultima perioadă.

Schimbare radicală în sondajele interne ale PNL pentru Primăria Capitalei

Astfel, potrivit sondajelor interne ale PNL, bătaia pentru scaunul de primar general se dă între social-democratul Daniel Băluță și liberalul Ciprian Ciucu, iar diferența dintre cei doi politicieni, primii clasați, este extrem de mică. Edilul Sectorului 6 a explicat că procentele s-au menținut relativ constante de la începutul campaniei pentru cei doi candidați, însă s-au produs schimbări semnificative la locurile 3 și 4.

ADVERTISEMENT

„Cifrele s-au menținut de la începutul campaniei până acum. Eu cu Daniel Băluță suntem în față. A fost domnul Drulă pe locul 3, la o distanță de 6-7% permanent. După care a crescut doamna Alexandrescu și a scăzut domnul Drulă. Acestea sunt cifrele. Ceea ce s-a publicat. Știți vorba aceea între sociologi din sondajele de opinie? ’Ok, voi faceți calculele și analizele, dar marja este la șef’. Ei, i s-a dat impresia domnului Drulă că este la egalitate cu mine. Și de aici poate și reacția lui. Pentru că eu știu cifrele din acele sondaje, pentru că ele circulă”, a declarat Ciprian Ciucu.

Cătălin Drulă a scăzut dramatic în sondajele interne ale liberalilor

Întrebat cum arată în prezent cifrele în privința lui și a social-democratului Daniel Băluță, Ciprian Ciucu a răspuns: „Undeva la 25%. 25-26%, cap la cap. În funcție de cei care vin la vot. Din populația generală el ar fi cu un procent în față sau două. Din cei care au zis că vin la vot, eu sunt în față. Doamna Alexandrescu vine în continuare din urmă pe locul 3. Cred că este undeva la 21-22%. Și domnul Drulă s-a plafonat undeva pe la 14%, cred, iar doamna Ciceală are undeva la 7-8%”, a mai declarat Ciucu.

ADVERTISEMENT

cu privire la preferații pentru funcția de primar general, clasamentul este condus de Daniel Băluță (PSD) cu 26,6%, urmat la mică distanță de Ciprian Ciucu (PNL) cu 24,2%. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD, vine pe locul trei cu 19,1%, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă, se clasează abia pe locul patru, cu 11,6%.

ADVERTISEMENT

Cum răspunde Ciucu criticilor lui Drulă: „I s-a dat impresia că este la egalitate cu mine”

Aceste cifre au stârnit un val de nemulțumire din partea lui Cătălin Drulă. Candidatul USR a acuzat PNL că folosește sondajele ca instrument de manipulare „otrăvite”. De asemenea, politicianul susține că se folosește aceeași strategie folosită în trecut împotriva lui Nicușor Dan, precizând că liberalii i-au transmis încă de acum o lună mesajul „te vom omorî cu sondajele”.

În replică, în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, spunând că liderul din USR s-a supărat fiindcă realitatea din teren nu este deloc asemănătoare cu așteptările pe care le are. „I s-a dat impresia domnului Drulă că este la egalitate cu mine. Și de aici poate și reacția lui. Pentru că eu știu cifrele din acele sondaje, ele circulă”, a conchis Ciprian Ciucu.

ADVERTISEMENT