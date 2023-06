Ce spun specialiștii despre industria de videochat? Directorul ANAF a exagerat: ”Nu cred că e vorba de 400.000 de modele”

Industria de videochat generează venituri colosale, iar de acest lucru sunt conștiente autoritățile. E adevărat, există și exagerări, cum ar fi afirmația făcută recent de fostul director ANAF, Lucian Heiuș.

Adevărul despre industria de videochat, după ce directorul ANAF a zis că 400.000 de români practică acest job

care practică această meserie atât de controversată, lucru care nu ar sta tocmai așa. FANATIK a vorbit cu specialiștii care activează de ani buni în acest domeniu pentru a afla care sunt problemele cu care industria de videochat se confruntă, dar și cât profit generează.

Adi Ionescu, unul din cei mai cunoscuți proprietari de studiouri de videochat de la noi, a spus că această activitate produce, pe puțin, 12 milioane de dolari. Ionescu nu e singurul contactat de FANATIK pentru a dezbate acest fenomen, unul pe care statul ar trebui să îl ia în serios, spun experții. Maria Necula de la Best Models susține, în schimb, că suma este mult mai mare față de cea expusă de Adrian Florin Ionescu.

Profituri de până la 50 de milioane de dolari la un singur studio de videochat!

Doar la studioul ei au fost generate, într-un an, venituri de 50 de milioane de dolari. Înmulțiți aceste două sume aproximative cu sutele de studiouri care există la noi și veți avea un tablou clar: e vorba de o căruță de bani, iar de studiouri ar reprezenta un plus binevenit pentru statul român.

Specialistul Adi Ionescu: „Eu nu cred că e vorba de 400.000 (n.r.: de modele)”

„Am urmărit faptul că directorul Finanțelor a ieșit și a spus că 400.000 de oameni practică activitatea asta… Eu nu cred că e vorba de 400.000. Cred că e calculat în total istoricul celor care practică această meserie. La modele nu prea știm câte sunt, ar trebuie să ne dea site-urile.

Eu zic că undeva, la 10-12 milioane de dolari pe lună produc studiourile. E o industrie față de care statul român ar trebui să aibă altă atitudine. Generează venituri, taxe și impozite.

Eu am plătit mereu taxe, modelele cu care am colaborat, la fel. Suntem o industrie care generează venituri”, a declarat Adrian Ionescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Modelele din industria de videochat, prestatori de servicii, precum curierii de la Glovo

Maria Necula ne-a explicat de ce nu există statistici clare cu privire la numărul de români care practică această meserie. Principala problemă o prevedere reglementarea legală precară. Fostul model de videochat ne-a declarat că fiecare studio funcționează după propriile reguli, evident, într-un cadru cât se poate de legal.

Unele modele funcționează pe drepturi de autor, altele au trecute la categoria activitate: prestări servicii, la fel ca , de pildă. Tocmai de aceea, în cadrul unui control de la ANAF, e foarte greu de încadrat ceea ce modelele din industria de videochat fac. O clarificare a cadrului legal ar fi binevenită, spun experții consultați de FANATIK, chiar și pentru buna funcționare a acestei bresle.

De ce nu există statistici clare: „Fiecare a trebuit să găsească o soluție”

„Statistici oficiale nu există, pentru că nu au după ce să le ia. De exemplu, nu toate studiourile sunt încadrate în același tip de firmă și nu poți să spui avem atâtea studiouri… La modele e și mai greu.

Firma noastră de avocatură, că fiecare a trebuit să găsească o soluție, pentru ca un model să lucreze legal și să nu aibă o problemă, ni s-a spus că e bine să lucreze pe contracte de drepturi de autor, pentru că asta lucrează modelele, operă interactivă.

Legile nu sunt foarte clare, fiecare a apelat la un alt avocat, contabil și fiecare a găsit o soluție, sfătuit, conform avocatului lui. Finanțele nu pot avea o statistică clară câte modele sau studiouri sunt în România”, a dezvăluit Maria Necula pentru FANATIK.

Deținătorii de studiouri de videochat au găsit niște portițe pentru ca modelele să lucreze cât se poate de legal. Adrian Ionescu ne-a spus că, în cazul studioului său, angajații merg pe codul CAEN 9329, ca modele online.

„Nu există în codul COR această meserie”. Ce portițe au deschis deținătorii de studiouri

În codul COR, însă, nu este prevăzută sub nicio formă aceasta meserie. „Din punct de vedere legal, nu există în codul COR această meserie (n.r.: codul ocupațiilor din România). Asta vă spun 100% că am cunoștințe juridice. Poate fi încadrată foarte ușor la activitatea de prestări servicii. Sunt niște coduri specifice cu care noi studiourile putem funcționa.

Există 6311, 6312, sunt coduri specifice unde găsești inclusiv activitățile de streaming online. Ca teorie, am avut fiecare bordei cu obiceiul lui. Unii lucrează într-un mod, alții în alt mod.

Ar fi nevoie ca statul român să aibă o atenție mai mare asupra noastră. Există teama că deschizi o cutie a Pandorei, având în vedere că se vehiculează niște sume, că vine statul și pune o suprataxă. E pur și simplu o activitate care trebuie gândită și cu modelele în mod independent. Eu n-am avut niciodată probleme cu statul”, a completat Adrian Ionescu, pentru FANATIK.

„Dacă vine un control la București, are o altă dinamică față de controlul din Timișoara”

Adi ne-a mai spus că, din nefericire, în opinia sa, Guvernul nu înțelege în totalitate acest fenomen. O reglementare a acestui domeniu de activitate ar fi de ajutor atât pentru autorități, cât și pentru cei din industria de videochat.

„Guvernul din România nu înțelege acest fenomen. Eu am fost contactat de ANAF, erau la controale la alte studiouri și mă întrebau ce model de business am. Am zis, uite, eu fac așa, asta e procedura. Din cauză că fiecare studio funcționează după un anumit sistem, se creează o oarecare debandadă. Nu putem neglija acest fenomen. Statul ar trebuie măcar să ne pună ordine inclusiv nouă, celor din industrie.

Dacă vine un control la București, are o altă dinamică față de controlul din Timișoara. Mulți lucrează cu contracte de muncă, sunt foarte multe sisteme. E și greșeala noastră, pentru că nu am reușit să ne înțelegem să stabilim un sistem optimizat foarte bine pentru toată lumea. Când vine un control nu știe de ce să se apuce. Într-un loc e pe drepturi de autor, în altul e vorba de contracte de muncă”, a ținut să mai spună Adi Ionescu.

Andra de la StripChat arată cu degetul spre parlamentari și Biserică

În spatele dezinteresului pentru a clarifica cadrul legislativ în care muncesc modelele de videochat ar exista, de fapt, niște interese ascunse și încrengături chiar în vârful politicii. Andra, șefa de la Stripchat, un alt site dedicat adulților, e de părere că, pe lângă conexiunile pe care unii parlamentari le-ar avea în studiouri, trebuie luată în calcul și influența uriașă pe care o are Biserica asupra statului.

„Interesul lor, al guvernanților, este că neavând legi clare, amenzi clare, pot să meargă să ceară oricât ar vrea. Apoi sunt mulți care au conexiuni în studio, unii din Parlament și Guvern, să nu ne ascundem.

O problemă mai e și partea religioasă. Biserica are o foarte mare putere în a spune ce se face și nu se face. Biserica are multe legături în stat”, a declarat Andra, pentru FANATIK.

Pandemia, un adevărat boom pentru industria de videochat

Cei trei reprezentanți ai studiourilor de videochat au fost întrebați de FANATIK în ce fel și-a pus amprenta pandemia asupra acestei domeniu. Anul 2020 a fost un adevărat boom pentru industrie, mai ales după ce foarte mulți au rămas fără joburi din cauza restricțiilor.

„Anul pandemiei a fost boom-ul. Cu ridicarea TikTok-ului în mediul online, iar au prins mulți curaj. Pentru noi, o surpriză foarte mare a fost creșterea numărului de modele din Italia pe timpul pandemiei. De ce? N-aș putea să-ți spun, dar mă gândesc că din cauza concedierilor au ajuns la videochat”, a declarat Andra.

„La noi, la Best, a fost o creștere de 30% față de ce am estimat noi. Când s-au dat jos restricțiile, am avut o scădere, apoi când s-au reintrodus, a crescut iar. Cu cât crește puterea financiară a clienților, evident sunt și creșteri pe site-uri”, ne-a spus și Maria Necula.

Ce i-a spus un preot unui model care face videochat: „Nu spune: lasă-te de acest job”

Cu privire la problema pe care ar presupune-o legalizarea meseriei de videochatist în fața Bisericii Ortodoxe Române, Maria Necula acuză o oarecare ipocrizie din partea clericilor.

„Tocmai vorbeam cu cineva care merge la un preot și, deși e ciudat, preotul îi zice: înțeleg că faci, nu e bine pentru tine, dar este mai ok să vii în fiecare săptămână să lași aici un acatist, să mă rog pentru tine, nu spune lasă-te de acest job. Spune să vii și săptămâna viitoare să donezi pentru Biserică, e un fel de ipocrizie.

Apropo de ce a spus Adrian Florin, cu studiourile, să se alinieze, pot să spun așa: în marketing poți lucra pe PFA, pe contract de muncă, pe SRL. Fiecare model de business se poate organiza altfel. Nu trebuie noi să ne aliniem toți. Cadrul legal fiecare și l-a găsit în momentul în care noi nu l-am avut”, a adăugat Maria Necula.