Ce spun specialiștii despre Superman Challange, provocarea de pe TikTok care băgă tinerii în spital: ”Un ritual de inițiere”

Provocarea Superman Challenge presupune participarea a cel puțin trei persoane. Doi copii își unesc brațele, în timp ce cel de-al treilea se aruncă peste brațele lor ținând mâna în sus precum Superman. În mod normal, cei doi care țin brațele unite ar trebui să susțină corpul celui care a acceptat provocarea. Numai că, din păcate, curajosul este lăsat să cadă liber și să se accidenteze.

Șeful Spitalului Grigore Alexandrescu, îngrozit de fenomenul Superman Challange

Luni, 2 decembrie, peste 20 de copii și adolescenți care prezentau fracturi și traumatisme , la camera de gardă. Majoritatea dintre ei au plecat din spital cu mâinile în ghips. Doi dintre tineri însă au nevoie de intervenții chirurgicale pentru fractură de humerus şi fractură de antebraţ.

Semnalul de alarmă a fost tras de către Alexandru Ulici, managerul Spitalului Grigore Alexandrescu din București.

”De vineri au început să apară pacienţi cu fracturi în urma unui aşa-zis challenge pe TikTok, se cheamă Superman Challenge. Dacă iniţial fenomenul părea anodin, numărul de pacienţi a crescut progresiv astfel încât numai ieri în gardă am avut 20 de pacienţi cu fracturi şi traumatisme importante.

Dintre aceşti pacienţi, doi sunt astăzi pe program operator, având nevoie de intervenţie chirurgicală pentru fractură de humerus şi fractură de antebraţ. Tragem un semnal de alarmă pentru că pare a fi un fenomen îngrijorător, periculos pentru copii şi îşi pot produce accidentări severe şi îşi pot rata atât cursurile, cât şi vacanţa”, a declarat Alexandru Ulici pentru .

De ce apelează tinerii la provocări periculoase. Explicația psihologului

Contactată de FANATIK, psihoterapeuta Andreea Săvulescu a explicat de ce dau curs copiii unei provocări periculoase.

“Copiii și adolescenții din ziua de azi par să se lase atrași foarte ușor în vârtejul provocărilor de pe rețelele de socializare, iar curiozitatea și dorința de a fi în rând cu ceilalți, plus fenomenul FOMO (fear if missing out), îi face să încerce lucruri care, uneori, se dovedesc a fi periculoase.

Însă dorința de a se alinia, de a nu fi respinși, ci acceptați, și de a aparține unui grup social, nevoia de a fi văzuți și admirați, plus această credință care apare în rândul adolescenților – că lucrurile în trend și cât mai ieșite din comun, îi face să fie mai valoroși – îi împiedică să se gândească la consecințele negative și la cât de periculoase pot fi pentru sănătatea lor psihică și fizică unele activități, cum este, în cazul de față, această provocare – Superman Challenge”, a explicat Andreea Săvulescu, psihoterapeut și autor, pentru FANATIK.

Ce este Superman Challange, noua modă TikTok care îi îngrozește pe părinți

Superman Challenge, o nouă provocare lansată pe , se răspândește cu repeziciune printre tinerii internauți. Pe Tik Tok, cu o simplă căutare a hastagului #supermanchallenge se pot vedea o mulțime de filmulețe cu provocările acceptate de tineri.

În unele cazuri, provocările au loc inclusiv la școală, în sălile de curs. În loc să fie prinşi de prietenii lor, cei care acceptă provocarea sunt lăsaţi să cadă. Astfel, în timpul impactului cu solul, copiii se lovesc la brațe și cap.

Deși mulți dintre ei postează rezultatul final al provocării, respectiv imagine în care se vede că au suferit fracturi și au brațul în ghips, există alți tineri interesați să încerce experiența Superman Challenge.

Dr Cristian Andrei: ”Cel mai important lucru pentru un adolescent este să fie primit în grupul de prieteni”

Cristian Andrei, specializat în psihiatria copilului şi a adolescentului şi inițiator al Programul Educaţie pentru Sănătate din Şcoala Românească este de părere că nevoia de acceptare a tinerilor poate duce la adevărate ritualuri de inițiere, care, de multe ori, se pot încheia tragic pentru cei care le parcurg.

“Cel mai important lucru pentru un copil aflat în pragul adolescenței este să facă orice pentru a fi primit în grupul de prieteni pe care și-l dorește. În acest sens, el va risca destul de mult, pentru că doar dacă exagerează poate stârni uimirea celor de-o seamă.

În plus, acei prieteni îi cer lui să parcurgă un ritual de inițiere, constând în umilințe sau eforturi exagerate pentru a dovedi că merită să facă parte din acel grup.

Părinții și educatorii ar trebui să cunoască aceste detalii și să facă tot ce pot ei pentru a stimula vocațiile și talentele acelui adolescent, astfel încât să nu fie nevoit să se afirme prin acte necugetate, ci prin ceea ce știe să facă mai bine decât ceilalți. În zilele care urmează voi lansa la târgul de carte Gaudeamus o carte intitulată “Tu nu mă înțelegi”, exact pe aceste teme”, a declarat Dr. Cristian Andrei, pentru FANATIK.

Poliția, chemată la o școală din București, după o filmare pe TikTok

Într-o postare pe TikTok în care mai mulți tineri din România se supun proocării Superman Challange, aceștia povestesc despre faptul că ”poliția a venit pentru declarații, că s-a întâmplat în incinta liceului”. Ei spun că nu au luat amendă pentru că au declarat că au căzut pe scări. ”Bine că nu ai sifonat”, spune unul dintre ei.

Specialiștii sunt de părere că rețelele de socializare atât de populare în rândul tinerilor pot avea și un impact pozitiv, dacă cei care apelează la ele o fac pentru a-și găsi modele inspiraționale. Impactul negativ apare când modele tinerilor sunt unele periculoase.

”Ceea ce face diferența între a încerca ceva nou dar fără a se pune în pericol și expunerea periculoasă, este ghidajul parental cu limite și, evident, educația școlară”, crede psihoterapeutul Andreea Săvulescu.

Tinerii, și mai ales copiii, trebuie să realizeze că sunt umani, și nu supereroi, mai cred specialiștii.