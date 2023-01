Răzbunarea Shakirei, condamnată de vedetele din România: „Nu o face demnă”

FANATIK a aflat ce cred trei dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi despre răzbunarea în versuri a Shakirei. Piesa pe care columbianca a scos-o cu Bizarrap a creat multă tevatură în mediul online, asta pentru că în respectiva melodie cântăreața îl face praf pe fostul ei soț, fotbalistul Gerard Pique. De asemenea, Shakira are câteva săgeți aruncate și către Clara Chia, despre care spune direct că nu e o persoană bună.

Răzbunarea Shakirei, prin lupa a trei vedete influente de la noi

Lorena Vișan, Sensy și au comentat isteria momentului, căci Shakira se pare că a dat tonul răzbunării pe foștii prin muzică. Imediat după boom-ul de care s-a bucurat fosta soție a lui Pique, o altă artistă, de data asta din Statele Unite ale Americii, a scos ceva asemănător. Miley Cyrus a lansat piesa „Flowers” chiar de ziua fostului ei partener, Liam Hemsworth.

Dacă Shakira e ceva mai directă în atacurile sale, Miley a preferat să fie mai subtilă, cântând despre faptul că poate să își cumpere și singură flori și că a învățat să se iubească pe sine, înainte de orice.

n-a prea urmărit această nebunie, însă a mărturisit pentru FANATIK un lucru clar: nu e de acord absolut deloc cu înșelatul, deci înțelege durerea și maniera în care a acționat Shakira. Sensy și Nicoleta Nucă ne-au spus că strategia de marketing a Shakirei este una foarte bună, doar că unele lucruri nu ar trebui să fie expuse în văzul tuturor.

Lorena Vișan: „Nu sunt de acord cu înșelatul”

„Nu am prea urmărit povestea cu multă atenție. Nu îmi dau seama dacă este un plan acolo, însă eu pot să îți spun că nu sunt de acord cu înșelatul. Nu mi se pare ok să înșeli.

Mi se pare ok să te desparți de oameni, nu trebuie să fii legat pe viață de cineva, pentru că… mai bine rămâi în relații ok cu persoana de lângă tine decât să îi frângi inima. Nu știi după aceea ce traume îi dezvolți. Mai bine rămâi în relații ok, indiferent că a fost o iubire de câteva luni sau de ani. Eu sper să se împace sau măcar să fie, acolo, prieteni, mai ales că știu că au și copii împreună”, a declarat Lorena Vișan, una din cele mai influente figuri de pe TikTok, pentru FANATIK.

Nicoleta Nucă, fostă câștigătoare X Factor România, e de părere că Shakira a câștigat și un alt tip de public, dacă nu l-a avut până acum, și anume se bucură și mai tare de simpatia feministelor și a tuturor femeilor care au fost înșelate.

Nicoleta Nucă: „E un pic prea mult. Circul acesta nu cred că era necesar”

„Cred că nu Shakira a gândit această strategie singurică, stând acasă între patru pereți. Cu siguranță are o echipă de marketing care a gândit fiecare punct. Au construit o strategie foarte bine gândită, cu totul și s-au gândit și la posibilele ripostări din partea lui Pique. Nu cred că este totul la întâmplare. E o mișcare de marketing menită să îi aducă ei și mai multă faimă, mai mulți susținere din partea feministelor, bineînțeles, și în general din partea femeilor care nu iartă înșelatul, pentru că până la urmă ăsta e motivul.

Eu cred că și el și-a asumat că nu o să aibă de câștigat din mișcarea pe care a făcut-o. Dacă e să o luăm la nivel personal, nu știu cât de frumos, cât de moral e acest lucru. Pentru mine e un pic prea mult. Anumite lucruri trebuie să încerci să le ții pentru intimitatea ta. Bun, da, în cazul lor nu s-a putut ține ascuns motivul despărțirii, dar nici circul acesta nu cred că era necesar, nu o face demnă, cumva. Totuși, eu cred că până la urmă e o strategie foarte bine pusă la punct acolo”, ne-a spus Nucă.

Sensy: „Când vorbim de milioane de euro, totul are un preț, vorba aia…”

Sensy nu ar acționa la fel ca Shakira dacă partenerul i-ar pune coarne, dar laudă echipa care a gândit toată această controversă. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil a mărturisit că felul în care a acționat Miley Cyrus, în schimb, îi place mai mult.

„Evident nu aș face la fel! Dar e o strategie atât de șmecheră, de marketing. Vorbim de milioane de euro! Poate dacă ar fi fost cineva mai deștept ca mine și mi-ar fi propus o chestie asemănătoare, și, vorbim despre Shakira, poate da, nu știu dacă aș fi făcut. Eu niciodată nu mi-am făcut viața publică, cu atât mai mult consider că rufele trebuie spălate în casă, nu pe stradă.

Când vorbim de milioane de euro, totul are un preț, vorba aia… Este interesant și amuzant privind din punct de vedere al marketing-ului, dar să sperăm că industria muzicală nu o să se ducă în direcția asta.

Piesa lui Miley e chiar frumoasă, aia e next level, dar Shakira are, totuși, 140 de milioane de vizualizări în 4 zile, Miley mai puțin, deci ce alegi? O melodie mai bună sau una mai slabă, dar cu mai multe vizualizări?”, ne-a spus Sensy.

„Sper să nu se ducă muzica în zona aceea de ceartă”

„Miley a făcut ceva… wow! E mișto ce a făcut ea. E, așa, o chestie… presupui că, dar Shakira lovește. Îmi place că și Pique a dat o replică (n.r.: se referă la faptul că s-a afișat cu un Twingo). E amuzant. Poate chiar e un marketing, de unde știm noi? S-a întâmplat și la noi în țară la nivel mult mai mic. Ce, la ei nu se întâmplă? Oamenii când ajung la un nivel foarte mare se plictisesc și…

Sunt amândoi foarte tineri, foarte frumoși, bogați și poate că se plictisesc și mai fac chestii de genul ăsta. Noi stăm de pe bancă și comentăm, dar poate e doar un joc. Sper să nu se ducă muzica în zona aceea de ceartă, să mă iau de tine în versuri, știi…

Văd că se întâmplă și pe online să ne atacăm, nu direct, dar cumva ceilalți interpretează și e ca un bulgăre de zăpadă. Până la urmă, controversele creează engagement. Cu cât mai mare este cearta, cu atât mai mare e engagementul, dar ăsta nu e stilul meu. Mie nu-mi place”, a completat influencerița.