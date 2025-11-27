News

Ce spun ucrainenii de rând despre pace. Oamenii care suferă cel mai mult declară ce își doresc, dincolo de înțelegerile Trump-Putin

Ce spun ucrainenii de rând despre pacea care se negociază în aceste zile, pornind de la discuția secretă care a avut loc între Donald Trump și Vladimir Putin? Mărturiile lor sunt sfâșietoare.
27.11.2025 | 09:03
Ce spun ucrainenii de rand despre pace Oamenii care sufera cel mai mult declara ce isi doresc dincolo de intelegerile TrumpPutin
SPECIAL FANATIK
Ce cred ucrainenii despre pacea care se negociază între Trump, UE și Putin. Foto-montaj: FANATIK
Mulți ucraineni se gândesc cu groază la cât de mult s-ar mai putea întinde războiul care le-a schimbat definitiv viețile, izbucnit în februarie 2022, acum, când se ivește o speranță la o viață normală, scrie presa de la Kiev. Se poartă negocieri intense pe planul de pace prezentat de curând de președintele american Donald Trump, un plan care a ajuns și în vizorul UE, care a cerut câteva modificări semnificative, ajungându-se, de la cele 28 de puncte din documentul de la Casa Albă la 19.

Pace, pace… dar ce spun ucrainenii de rând despre propria lor soartă? Țara e împărțită, la fel ca întreaga Europă

Nu se știe dacă au fost eliminate complet anumite puncte sau doar au fost comprimate în articole mai stufoase, căci nu s-a comunicat cu exactitate ce anume s-a modificat. Cert este că privind cedarea teritoriilor ocupate de ruși, chiar și europenii au lăsat garda mai jos în ultima vreme, însă există câteva puncte de negociere de care se ține cu dinții, astfel încât Ucraina să nu iasă șifonată de tot din război și să fie asigurată că nu va mai trece prea repede prin așa ceva.

Până acum, presa lumii a prezentat opiniile liderilor politici, ale organismelor internaționale, dar nimeni nu și-a îndreptat vreo clipă privirea sau urechile către cei care trăiesc din 2022 un coșmar. A făcut-o publicația Kyiv Post, într-un reportaj mai mult decât elocvent. Așadar, ce spun ucrainenii de rând despre pace și ce compromisuri ar accepta?

Un sondaj realizat pe străzile Kievului prezintă vocile oamenilor pentru care suferința a devenit un mod de a trăi, iar spaima de bombe a intrat în ADN-ul fiecăruia. La ce ar fi dispuși ucrainenii să reziste? Pentru cei care au legătură cu armata, orice concesie ar fi un act de trădare. „În calitate de militar detașat în zona Herson, sunt de părere că orice ordin de retragere din teritoriile de luptă îl voi considera un act criminal pe care nu îl voi respecta”, mărturisește Yaryna Chornohuz, o femeie-soldat care e mobilizată din 2018.

Olga: „Poate că ar trebui să renunțăm la ceva”

La Kiev, departe de front, lucrurile se văd altfel, mai ales printre civili. Chiar dacă orașul e atacat din când în când și ucrainenii își doresc dreptate, oboseala psihică își spune cuvântul. „Cred că va trebui să facem compromisuri. Va trebui ce este acceptabil și ce nu”, a spus Veaceslav, pentru Kyiv Post.

Hilb, un student din Kiev, este de acord cu unele compromisuri și se bazează pe o pace în care Uniunea Europeană să fie prezentă, să nu lase Ucraina din brațe. Colega lui, Olga, spune: „Poate că va trebui să renunțăm la ceva. Un compromis înseamnă să renunți la ceva pentru a ajunge la un acord”. Anna, o altă studentă intervievată de jurnaliștii ucraineni, crede că, în cele din urmă, vor face concesii atât compatrioții ei cât și invadatorii ruși.

Pavlo: „Ucraina nu are cu ce să lupte”

Pavlo, un muncitor de rând, privește cu tristețe toată situația din țara sa și observă că, din nefericire, lipsa personalului militar calificat sau a armelor nu sunt de partea victoriei ucrainene: „Ucraina nu are cu ce să lupte, nu există suficient armament. Este greu să vorbești despre câștig când nu ai armamentul necesar”.

Reducerea armatei, punctul cu care majoritatea ucrainenilor nu pot fi de acord

Alți oameni intervievați cred că Ucraina nu trebuie să cedeze nici măcar un metru în fața Rusiei. Dacă la capitolul cedării teritoriale părerile sunt împărțite, când vine vorba despre reducerea armatei, aici mai toți cei întrebați se întâlnesc în același punct. „Poate că ar trebui să ne oprim pe actuala linie de contact. Ceea ce nu aș permite niciodată este reducerea armatei, neaderarea la NATO și așa mai departe”, este crezul lui Vladyslav. Indiferent de varianta de pace care va fi adoptată, oamenii cred că un răgaz nu ar strica, însă depinde cu ce preț s-ar putea încheia totul.

