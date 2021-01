Ce spun Viorel și Oana Lis despre vaccinul anti-Covid. „Își așteaptă rândul”

Viorel Lis face parte din categoria persoanelor de risc, așa că se poate vaccina mai repede împotriva coronavirusului, spre deosebire de soția lui, care este destul de sceptică. Fostul primar al Capitalei nu vrea să-și riște sănătatea și are de gând să se vaccineze.

În vârstă de 76 de ani, fostul politician are mai multe probleme de sănătate, motiv pentru care nu a stat pe gânduri atunci când a hotărât să facă vaccinul. Atunci când va fi posibil, Viorel Lis se va imuniza.

Fostul primar a renunțat la aparițiile publice și a încercat să stea cât mai mult acasă de când a debutat pandemia, chiar și de Revelion, când a refuzat orice invitație de la cunoscuți.

Ce spun Viorel și Oana Lis despre vaccinul anti-Covid

Viorel Lis are o vârstă destul de înaintată și câtev probleme de sănătate, așa că riscul de a dezvolta o formă gravă de Covid-19 este foarte mare, dacă ia contact cu virusul. Din acest motiv, fostul edil al Bucureștiului este foarte hotărât să facă vaccinul apărut în România în perioada Crăciunului.

Fiind în categoria persoanelor vulnerabile, Viorel Lis poate beneficia de vaccin cât de curând. „El vrea să se vaccineze. Își așteaptă rândul”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

Pe de altă parte, Oana Lis nu este atât de dornică să-și facă vaccinul, precum partenerul ei de viață. Aceasta nu știe dacă se va imuniza, mai ales că are anumite alergii și nu este sigură că i se poate administra serul care să o protejeze de infecția cu SARS – CoV – 2.

„Nu știu dacă mă voi vaccina. Voi vedea, pentru că am niște alergii. Trebuie să mă mai interesez. Dar na, am stat foarte retrași anul acesta și Revelionul a fost la fel. Nu pot să zic. Mai bine acasă decât la spital”, a declarat Oana Lis pentru aceeași sursă.

Cei doi și-au petrecut noaptea dintre ani acasă și au refuzat invitațiile primite de la cunoscuți pentru a se proteja de virus.

„Am petrecut nemaivăzut, mirobolant, perfect. Am stat acasă. Am avut invitații de la prieteni sa merg pe undeva în afara Bucureștiului, dar am preferat să stăm cuminți acasă. Așa cum se știe, Viorel are o vârstă. Are comorbidăți și ne este frică de COVID”, a continuat aceasta.

