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Ce spune Adrian Mutu despre despărțirea lui Vlad Chiricheș de FCSB. Concluzia surprinzătoare a Briliantului: „Fără doar și poate!”

Adrian Mutu a oferit verdictul cu privire la Vlad Chiricheș după ce FCSB a confirmat oficial faptul că fundașul a părăsit echipa înainte de startul următorului sezon.
Bogdan Mariș
01.07.2026 | 09:38
Ce spune Adrian Mutu despre despartirea lui Vlad Chiriches de FCSB Concluzia surprinzatoare a Briliantului Fara doar si poate
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Adrian Mutu (47 de ani) a reacționat după ce Vlad Chiricheș (36 de ani) a plecat de la FCSB. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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FCSB a anunțat oficial despărțirea de Vlad Chiricheș (36 de ani), care a revenit la gruparea „roș-albastră” în 2023 după ce a petrecut un deceniu în Anglia și Italia. Adrian Mutu (47 de ani), care a evoluat la echipa națională alături de experimentatul fundaș, a avut doar cuvinte de laudă cu privire la cariera lui Chiricheș.

Adrian Mutu, verdict fabulos despre Vlad Chiricheș

Adrian Mutu a subliniat faptul că îl consideră pe Vlad Chiricheș drept unul dintre cei mai buni fundași din istoria fotbalului românesc. „Stă lejer în primii 10 cei mai buni fundași all-time ai României, fără doar și poate. Este un fotbalist care a jucat bine și foarte bine pentru echipa națională.

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A plecat la Tottenham, a jucat bine și la Napoli și a strâns 78 de meciuri la echipa națională. Deci, în opinia mea, e între primii 10 fundași din toate timpurile din România. Un băiat extraordinar!”, a declarat „Briliantul”, conform Digi Sport, după ce FCSB a confirmat oficial despărțirea de Vlad Chiricheș.

Vlad Chiricheș, cifre impresionante la echipa națională. A fost coechipier cu Adrian Mutu

Fundașul a avut multe momente memorabile la gruparea „roș-albastră”, în special în prima perioadă petrecută la echipă, 2012-2013. Acesta a mai evoluat în România pentru Internațional Curtea de Argeș și Pandurii Târgu Jiu, iar în străinătate a jucat la Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese. Chiricheș a strâns 78 de selecții la echipa națională în perioada 2011-2025, depășindu-l din acest punct de vedere pe Adrian Mutu, care are 77 de jocuri la prima reprezentativă.

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Spre finalul carierei sale la echipa națională, Adrian Mutu a fost coechipier cu Vlad Chiricheș. Cei doi au evoluat împreună în 5 jocuri, un amical cu Uruguay și 4 partide oficiale din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2014. Chiricheș a fost integralist în ultimul meci jucat de Adrian Mutu pentru România, un eșec cu 0-4 contra Olandei la Amsterdam, duel disputat pe 26 martie 2013.

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