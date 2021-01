Ce spune Adrian Năstase despre momentul în care a vrut să se sinucidă: ”Gest de maximă umilință”

Adrian Năstase, fostul premier al României, a făcut o serie de dezvăluiri legate de cel mai dificil moment din viața, cel din 2012, atunci când, după condamnarea la închisoare, a vrut să se sinucidă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Invitat în emisiunea jurnalistei Denise Rifai de la Kanal D, Năstase a răspuns unui maraton de 40 de întrebări incomode, iar printre acestea s-a regăsit și subiectul legat de momentul din urmă cu opt ani.

Pe 20 iunie 2012, fostul candidat la prezidențiale a fost condamnat definitiv, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), la doi ani de închisoare cu executare în dosarul ”Trofeul calității”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Năstase, despre momentul în care a vrut să se sinucidă: ”Gest de maximă umilință”

Adrian Năstase a vorbit, în această săptămână, despre acel moment dificil din 2012, unul în care viața sa se putea sfârși. Fostul premier e sincer și recunoaște că tentativa de suicid a fost o ”tâmpenie”.

Despre polițistul care l-a împiedicat să-și ducă la bun sfârșit gestul de a-și lua zilele, fostul lider PSD spune că îi datorează viața.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Năstase este extrem de dur cu ”câțiva idioți” care au pus la îndoială faptul că în 2012 acesta ar fi vrut să se sinucidă. Fostul om politic dezvăluie că, imediat după ieșirea din închisoare, s-a deplasat în Franța, unde i s-a pus un stent la inimă.

”Da. A fost o tâmpenie, dar așa am simțit atunci, pentru că mi s-a părut un gest de maximă umilință și nu am acceptat atunci povestea asta. Sigur, mai târziu am privit diferit lucrurile, dar era un alt moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Polițistului care m-a împiedicat atunci să duc până la capăt gestul respectiv, îi datorez viața în mare măsură, pentru că el practic a blocat revolverul. Ne-am bătut acolo efectiv. Soția mea și acum păstrează costumul care e rupt la genunchi și haina pătată…

Eu am explicat la un moment dat când câțiva idioți au pus la îndoială gestul meu de atunci și am pus și la mine pe blog și am transmis și prin niște scrisori deschise unuia care a dispărut dintr-o televiziune și l-am pus să citească un drept la replică conținând raportul medicilor legiști, le-am arătat semnele mele de pe gât.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acum privesc lucrurile astea mai detașat. Cei doi medici au fost extraordinari. Glonțul a trecut atunci la 2 mm de carotidă, iar Brădișteanu știa că am o problemă de inimă, fusesem la el înainte.

Cea mai bună dovadă este faptul că imediat după ieșirea din închisoare, am plecat în Franța și am făcut o operație prin care mi s-a pus un stent la inimă, pe care-l păstrez și acum ca amintire a unei vieți destul de agitate”, a spus Năstase la Kanal D.

ADVERTISEMENT

Năstase, condamnat în 2012 la doi ani de închisoare cu executare

În vara lui 2012, Adrian Nastase a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare de magistrații Curții Supreme, după trei ani și patru luni de la trimiterea în judecată a dosarului ”Trofeul Calității”.

Decizia luată atunci de magistrați era definitivă și a fost luata cu unanimitate de completul de 5 judecători după deliberări ce au durat mai bine de șase ore.