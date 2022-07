Ce spune Alexandru Rafila despre noi restricții sau o revenire la lockdown, după explozia cazurilor Covid-19

Din februarie 2022, România nu a mai raportat atât de multe infectări cu Covid-19 în 24 de ore precum marți (n.r. peste 12.000). În ciuda cifrelor uriașe, autoritățile spun că nu se pune problema restricțiilor.

Vom reveni la restricții și la lockdown după explozia cazurilor Covid-19? Ministrul Alexandru Rafila lămurește definitiv lucrurile

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, anunță că va continua să crească. Acesta estimează 70.000 de infectări săptămână viitoare, adică o medie de 10.000 de cazuri pe zi.

În ciuda acestui aspect, oficialul Guvernului elimină din start ideea impunerii unor restricții sau a revenirii la un lockdown similar celui din 2020.

Pe viitor, spune medicul Rafila, virusul SARS-CoV-2 își va pierde intensitatea și va deveni un virus care va afecta populația doar în sezonul rece: ”vor fi infecții banale”, conform oficialului din Sănătate.

”Estimez că în raportarea de săptămâna viitoare o să avem undeva la 70.000 de cazuri înregistrate, adică o medie de 10.000 de cazuri pe zi.

În valul 4, o greșeală majoră a fost făcută la un moment dat, când toate măsurile erau legate strict de numărul de cazuri. Noi am schimbat această paradigmă în valul 5, când am ținut cont de numărul de internări la ATI. Nu am mai închis școlile. Așa se întâmplă și în alte state europene. În Franța au 200.000 de cazuri pe zi și unica restricție este utilizarea măștii.

Nu cred, în niciun fel, că vom mai ajunge în situația unui lockdown în România sau la restricții care să afecteze mobilitatea economică sau socială.

Vor fi valuri de infecții, de obicei banale, care nu vor mai pune în pericol sistemul de sănătate”, a spus Rafila, la .

Ministrul Sănătății anunță o campanie de vaccinare în toamnă, cu un nou vaccin

În ceea ce privește vaccinarea anti-Covid, spune că, cel mai probabil din toamnă, pe piață va apărea un ser adaptat noilor mutații. El recomandă astfel și doza 4, dar numai cu acest nou tip de vaccin.

”Eu sper ca în această toamnă, în octombrie, noiembrie, să avem o campania de vaccinare de succes, cu un vaccina adaptat noilor tulpini.

Eu le recomand tuturor să se vaccineze cu doza 4, dar cu acel vaccin nou adaptat noilor tulpini”, a mai spus ministru sănătății.