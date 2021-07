Ce spune Alexandru Rafila despre persoanele care au avut Covid-19, dar sunt nevaccinate! ”Se pot infecta cu tulpina indiană”

și actual deputat PSD a explicat că persoanele care au avut COVID, dar care nu s-au vaccinat, se pot infecta cu tulpina indiană.

ADVERTISEMENT

Se întâmplă lucrul acesta pentru că imunitatea dată de boală variază între trei şi şase luni. Ce trece de această perioadă se expune din nou virusului, a mai zis Rafila la emisiunea Insider Politic.

Ce spune Alexandru Rafila despre persoanele care au avut coronavirus, dar sunt nevaccinate!

“Da. Sunt două elemente aici. O dată imunitatea după boală variază între trei şi şase luni, aţi văzut că şi anumite facilităţi care pot fi făcute pentru persoana care a trecut prin boală nu depăşesc 180 de zil,e chiar şi noul certificat verde european nu este dincolo de 180 de zile.

ADVERTISEMENT

Eu personal vă spun că am trecut prin infecţie în luna decembrie, mi-am şi dozat anticorpii, am văzut câ încep să scadă.

La trei luni după infecţie m-am vaccinat, nu am aşteptat foarte mult să văd până unde scad şi m-am vaccinat, acum am un titru bun de anticorpi şi am citit chiar de curând articole care demonstrează că o persoană care şi-a făcut două doze de vaccin după infecţie s-ar putea să aibă o imunitate durabilă toată viaţa. (…)

ADVERTISEMENT

Dacă ar fi nevoie să ne vaccinăm cu a treia doză sau nu, adică pentru cei care deja au trecut prin boală, e mai puţin probabil să fie necesar”, a transmis Rafila.

De asemenea, Rafila a anunţat că se discută despre combinarea diferitelor tipuri de vaccinuri. “Pe de altă parte, deja se discută inclusiv de posibilitatea combinării diferitelor tipuri de vaccinuri, adică vaccinul bazat pe tehnologia ARN şi vaccinul care conţine vector viral, care are şi el în vaccin care utilizează ingineria genetică, ca să înţelegem, nu e un vaccin clasic.

ADVERTISEMENT

Auzeam, Astra sau Johhson, vaccinuri clasice. Nu sunt clasice, nu mai e niciun vaccin de acest tip care să se administreze, deci nu are cum să fie clasic, dar are un alt principiu.

Dacă la vaccinurile Pfizer şi Moderna se inoculează o cantitate de Arn mesager specifică pentru proteina Spike, la celălalt se inoculează un virus care conţine informaţia pentru sinteza proteinei Spike”, a explicat .

ADVERTISEMENT

Acesta a menţionat că pare că eficacitatea vaccinurilor pe bază de vectori virali este mai mică. “Se pare că eficacitatea a fost ceva mai mică la vaccinurile care utilizează vectori virali, Astra şi Johnson şi vaccinurile chinezeşti şi vaccinul din Rusia, toate se bazează pe acelaşi timp de tehnologie sau majoritatea.

Se discută inclusiv de posibilitatea asocierii a două vaccinuri diferite şi lucrul ăsta se pare că ar putea să dea imunitate pe termen mai lung, inclusiv pentru variantele astea emergente”, a mai declarat Rafila