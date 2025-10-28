Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă: „Aștept raportul medico-legal”

ADVERTISEMENT

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit pentru prima oară despre Ștefania Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău.

Rogobete ne-a declarat că nu vrea să intre în hora speculațiilor cu referire la cauza reală a Tocmai de aceea, a solicitat informații din partea spitalului legat de ce s-a întâmplat medicul, transmițând, cu această ocazie, condoleanțe familiei.

Ministrul sănătății nu exclude varianta ca doctorița să fi fost afectată de burnout, un subiect extrem de sensibil care necesită o clarificare legislativă nu doar în domeniul medical. „Cauzele pot fi multiple. Nu exclud epuizarea și burnout-ul sub nicio formă, dar vă dați seama că este un moment foarte greu pentru familie, pentru toată lumea. E vorba de respectul pentru acel om”, a zis, în exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Rogobete.

„Eu aștept raportul medico-legal”

Ministrul a spus că a auzit variantele care se discută în spațiul public despre ce a provocat însă, din respect pentru ea și familia acesteia, nu vrea să comenteze nimic în plus, așteptând un raport oficial.

„Am solicitat o informare clară din partea medicală, în special pentru acest caz nefericit pentru colega noastră și transmit pe această cale condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o.

Nu doresc, în momentul de față, să fac nicio declarație cu privire la posibilele cauze care au dus la această situație, pentru că nu am toate informațiile și, din respect pentru familie și pentru doamna doctor, nu aș vrea să speculez și să-mi dau cu părerea în necunoștință de cauza. Am văzut diferite ipoteze care sunt discutate în spațiu public.

Eu aștept raportul medico-legal care ne va informa cauza, însă spun de pe acum că nu voi face declarații publice cu privire la cauza decesului, din respect pentru doamna doctor și pentru familia acesteia”, ne-a spus Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete, conștient de gărzile istovitoare din spitale

În continuare, ministrul a declarat că subiectul gărzilor obositoare este bine cunoscut în instituția pe care o conduce și susține că e nevoie de o reformă din acest punct de vedere.

„Cunoaștem foarte bine subiectul, l-am tot discutat chiar în aceste zile, cu privire la schimbarea legislativă pentru a avea gărzile segmentate în gărzi de urgență, gărzi de monitorizare, în schimbarea normativului de personal, nu doar în funcție de numărul de paturi, ci și în funcție de complexitatea cazurilor. Adică măsuri de reformă pe care le avem în vedere și la care se lucrează în momentul de față. Acesta este motivul pentru care nu doresc să fac declarații cu privire la cauzele acestui eveniment. În primul rând că nu le știm și și dacă le-aș ști, nu aș specula pe marginea lor”, a adăugat Rogobete.

Ministrul sănătății a mai precizat că problema resursei umane în sănătate și a gărzilor nu e de ieri, de azi, ci una care trenează de ani bune, angajându-se să o rezolve în mandatul său. Rogobete a mai spus că e, de asemenea, la curent cu toate celelalte nemulțumiri ale angajaților din spitale, de la asistenți medicali până la doctori. „Haideți să așteptăm raportul medico-legal să înțelegem exact ce s-a întâmplat acolo, care sunt cauzele și sigur că nemulțumirile personalului medical care este nevoit de multe ori să facă mai multe gărzi decât normativul pentru a acoperi liniile de gardă este total justificat”, a încheiat ministrul, pentru FANATIK.

Rogobete: „Sper ca până la finalul anului să avem o reglementare care să reducă acest fenomen”

Ministrul a fost întrebat ce măsuri concrete se vor lua având în vedere că decesul doctoriței nu este primul din acest an pus, deocamdată, pe seama epuizării la locul de muncă: „Am rezerve în a face astfel de declarații acum doar pentru a veni cu un răspuns care este așteptat de toată lumea. Se lucrează la acest lucru. Sper ca până la finalul acestui an să avem o reglementare care să reducă acest fenomen al epuizării medicilor și nu aș vrea să legăm încă o dată decesul doamnei doctor de această situație până nu avem un raport medico-legal care să confirme sau infirme acest lucru”.

în dimineața zilei de marți, 28 octombrie, în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău. Din primele informații, femeia nu se confrunta cu vreo boală, luând niște pastile obișnuite pentru funcționarea inimii.