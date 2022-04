Ce spune Ana Baniciu despre părinții lui Edy Kovacs: „Soacra mea e o femeie mișto, socrul meu la fel”

Socrii Anei Baniciu sunt niște oameni muncitori pe care aceasta îi apreciază foarte mult, a mărturisit vedeta. Soacra sa este o femeie „extraordinară”, iar cuvintele de laudă nu se opresc aici.

Ana Baniciu, declarații despre viitorii socri. Ce a spus vedeta despre părinții lui Edy Kovacs

spus că familia viitorului său soț, Edy Kovacs, este una superbă, membrii acesteia fiind caracterizați de dorința de a munci și de faptul că mereu pun familia pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Despre soacra sa, cântăreața a dezvăluit că este un adevărat model, și chiar a spus că nu am mai întâlnit de mult oameni atât de frumoși cum sunt socrii ei.

„Ei sunt din Oradea, avem acolo nepoțeii. Avem o familie foarte frumoasă. Mama soacră e o femeie extraordinară. O femeie mișto din toate punctele de vedere, e un model.

ADVERTISEMENT

Și tata socru la fel, oameni muncitori, oameni familiști, oameni frumoși, nu am mai întâlnit de mult. Au o familie superbă. Se înțeleg foarte bine, sunt foarte fericiți”, a declarat aceasta, în cadrul emisiunii La Măruță.

Când se mărită Ana Baniciu

Ana Baniciu a dezvăluit și faptul că nunta ei cu Edy Kovacs va avea loc anul viitor, dar deocamdată nu au găsit locația perfectă pentru desfășurarea acestui eveniment atât de important, în ciuda faptului că afaceristul deține mai multe restaurante.

ADVERTISEMENT

„Stabilim și nuntă pentru la anul, nu am găsit locația. Facem în București, nu facem la restaurantele lui. Facem și noi altceva. La București nu are încă. Are la Eforie două, cele mai frumoase, cele mai cele. Avem și casă acolo”, a spus ea.

Ce a atras-o pe Ana Baniciu la iubitul ei

Ana Baniciu a fost atrasă în primul rând de deoarece se purta foarte frumos cu ea și inclusiv a îngrijit-o atunci când a luat Covid-19, acela fiind și momentul în care cei doi s-au îndrăgostit.

ADVERTISEMENT

„M-a impresionat plăcut. Se purta foarte frumos. Mi-am dat seama că mă cam place. Eu nu aveam chef de nimeni, dar a insistat băiatul.

ADVERTISEMENT

Îmi tot scria, mă tot întreba ce fac. A tras de mine bărbatul, mi-a zis ‘Mă femeie, eu cu tine vreau să fiu’. A avut super grijă de mine”, a mai spus vedeta.