Ce spune Anca Țurcașiu despre viața sentimentală, la doi ani de la divorț. Cum arată partenerul ideal

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au divorțat în urmă cu doi ani, iar artista a vorbit despre viața sentimentală. Vedeta recunoaște că este pregătită să se implice într-o nouă relație. Actrița primește adesea complimente și buchete de flori, acum că e singură.

Ce spune Anca Țurcașiu despre viața sentimentală, la doi ani de la divorț

Anca Țurcașiu (52 de ani) a recunoscut că bărbații se tem de personalitatea ei. Aceștia se tem să vină către ea pentru a-i face complimente.

ADVERTISEMENT

Artista nu înțelege de ce oamenii sunt așa timizi și nu o consideră o persoană normală. Cântăreața spune că ar fi în stare să-l cunoască pe Bradley Cooper fără emoții.

În același timp, . Nu este genul de persoană arogantă, care se poartă într-un anumit fel doar pentru că este cunoscută.

ADVERTISEMENT

“Nu, să știi că bărbații sunt foarte timizi, foarte rar bărbații îndrăznesc, au curajul să vină către mine, pentru că se sperie de personalitatea mea și le e teamă oarecum. Pentru ei sunt Anca Țurcașiu, persoana aceea, nu pot realiza că sunt și eu un om ca toți oamenii. (…)

Primesc foarte multe complimente și normal că mă fac să mă simt foarte bine, eu și sunt un om vesel, deschis, sociabil, zâmbitor, cald, adică nu sunt cu nasul pe sus sau să mă port într-un anume fel. Consider că sunt un om absolut normal.”, a declarat vedeta pentru .

ADVERTISEMENT

Cel mai des, actrița primește complimente după ce joacă în câte un spectacol de teatru. Bărbații îi spun că este frumoasă, însă ar vrea să audă complimente și despre munca ei pe scenă, nu doar despre aspectul fizic.

Actrița moștenește trăsăturile fizice de la mama ei, despre care spune că este o combinație între Claudia Cardinale și Gina Lollobrigida, celebre în anii ’60 pentru frumusețea lor. Genele bune au ajutat-o pe vedetă să arate atât de bine la vârsta ei, dar și faptul că

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu are mulți admiratori care o complimentează și îi trimit mesaje și flori. “Da, trimit mesaje, flori, normal, sunt răsfățată și iubită.”, a mai dezvăluit ea.

ADVERTISEMENT

Ce vrea Anca Țurcașiu de la viitorul partener

Actrița a dezvăluit cum ar vrea să fie viitorul ei partener de viață. Pentru Anca Țurcașiu, tatăl și bunicul reprezintă adevăratele modele masculine. Vedeta ar vrea pe cineva care să aibă grijă de ea așa cum o făceau ei.

“Noi ne raportăm la cei mai importanți bărbați din viața unei femei. Pentru mine sunt bunicul și tatăl, de la care am învățat niște lucruri.

Bunicul meu îmi punea mâna pe cap înainte să adorm și venea de la Ploiești la București cu trenul, ca să-mi țină mâna pe cap când făceam injecția cu penicilină, în fiecare zi și se întorcea acasă la Ploiești.”, a declarat Anca Țurcașiu

În plus, tatăl vedetei obișnuia să-i mângâie degetele de la picioare și să-i citească poezii de Nichita Stănescu pentru a o trezi. Acesta o sună și acum ca să o întrebe dacă are timp să-i citească niște poezii.

“Dacă îți spun că am toate lucrurile astea legate de acești doi bărbați ca brazii din viața mea, atunci am să fac copy/paste și am să spun că aștept un bărbat ca bradul care să mă mângâie.”, a adăugat cântăreața.

Ce planuri are Anca Țurcașiu

În cadrul aceluiași interviu, Anca Țurcașiu a declarat că ar vrea să scrie o carte, la un moment dat. Actrița vrea să lase în urmă un copil, dar și o carte despre viața sa.

“O carte despre un parcurs aici al unui om care a învățat atât de multe lucruri minunate și care a oferit atât de multă iubire.”, a mai spus ea.

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate femei din showbiz-ul românesc. Actriță și cântăreață, șatena este apreciată mai ales pentru trăsăturile fizice de invidiat.

În 2020, aceasta a divorțat de medicul stomatolog Cristian Georgescu. Cei doi au împreună un fiu, Radu, în vârstă de 23 de ani.