Ce spune Anda Călin despre căsătoria cu Liviu Vârciu: “Eu vreau într-un fel, el vrea în alt fel”

Anda Călin a vorbit despre căsătoria cu Liviu Vârciu, care va avea loc în viitorul apropiat. Cei doi încă nu au reușit să se pună de acord în legătură cu toate aspectele evenimentului.

Anda Călin, dezvăluiri despre căsătoria cu Liviu Vârciu

Deși formează un cuplu de mai bine de cinci ani și au împreună doi copii, , dar plănuiesc să facă acest lucru în viitorul apropiat.

Cu toate acestea, cei doi nu se pot pune de acord în privința unor aspecte legate de marele eveniment. Amândoi vor să facă nunta diferit, însă au reușit să ajungă la un consens, în cele din urmă.

“Suntem bine noi doi așa cum suntem, dar nu ne înțelegem în ceea ce privește căsătoria, eu vreau într-un fel, el vrea în alt fel.

Un pic așa să spunem că am ajuns la un consens, el a mai tăiat din invitați, eu am mai adăugat câțiva, dar nu știu ce să zic.”, a declarat Anda Călin pentru .

Anda Călin și-a deschis propria afacere

Anda Călin a investit într-un salon, fiind încurajată de partenerul ei de viață să facă acest lucru. Afacerea nu este un cadou din partea prezentatorului de la Antena 1, ci propria ei investiție. Bruneta își dorea de mult timp un astfel de salon.

a deschis salonul în urmă cu câteva săptămâni, dar deja a început să aibă cliente.

“Am deschis un salon, iar majoritatea timpului îl petrec acolo. Sper ca prin acest salon să înglobez toate serviciile. Am investit mult în această afacere, mai mult decât stabilisem eu inițial.

Afacerea pe care o am nu este cadou din partea soțului (n.r – Liviu Vârciu). Eu de mult voiam să deschid ceva pe partea de remodelare corporală, dar a apărut recent oportunitatea aceasta cu salonul și am zis să le am pe toate la un loc.

De trei săptămâni am început și văd că am ceva cliente.”, a mai declarat Anda Călin pentru sursa menționată.

Liviu Vârciu a ajutat-o foarte mult pe partenera lui cu afacerea la început. Acum se concentrează mai mult pe filmări, așa că nu mai are prea mult timp liber.

Atunci când programul îi va permite, prezentatorul de la Prețul cel bun se va ocupa mai mult de promovarea afacerii Andei Călin.

“Liviu m-a ajutat când am luat afacerea, el a vorbit, el a negociat. El a luat asupra lui unele responsabilități la început.

După ce l-am achiziționat nu s-a mai băgat pentru că el se concentrează acum doar pe filmări.

După ce termină filmările o să se ocupe și el mai mult de partea de promovare a afacerii.”, a adăugat ea.