Ce spune Bănel Nicoliță despre o posibilă împăcare cu fosta soție, la doi ani de la divorț: „Au mai fost discuții”

Bănel Nicoliță a dezvăluit în ce relație a rămas cu fosta soție, dar și dacă mai există vreo cale de împăcare între cei doi. Ei au divorțat oficial în 2020, însă separarea a avut loc, de fapt, în anul 2018.

În anul 2022, După divorț, cele două fete cuplului, Amalia și Natalia, au rămas la mamă, însă ambii părinți fac eforturi pentru ca despărțirea să le afecteze cât mai puțin posibil.

Într-un interviu acordat pentru , fotbalistul a dezvăluit că a rămas în relații bune cu fosta soție. Acesta a adăugat că nu vrea să dea curs zvonurilor care spun contrariul.

„Am avut copiii de Paște, patru zile. Am fost plecați cu ei la munte. Normal că avem o relație foarte bună. Mai sunt voci care mai vorbesc și nu pot să răspund la fiecare pentru că nu-mi plac scandalurile.

Eu sunt un om care m-am ferit tot timpul de scandaluri. Ce e în familie, e în familie. Eu am o relație foarte bună cu fosta mea soție, mai ales că avem două fete minunate care au nevoie de ambii părinți”, a declarat Bănel Nicoliță.

De asemenea, sportivul este de părere că între el și nu mai există cale de împăcare. Au încercat, în trecut, să mai dea o șansă căsniciei lor, dar lucrurile nu au mers.

„Din punctul meu de vedere, nu. Au mai fost discuții în trecut, am încercat și nu am reușit. Am ales să mergem fiecare pe drumul lui”, a spus fotbalistul.

Bănel Nicoliță nu și-a refăcut viața după divorț

Cu toate că s-a despărțit de Cristina în anul 2018, Bănel Nicoliță a afirmat că nu și-a refăcut viața alături de altcineva până în acest moment. Totuși, fotbalistul a mărturisit că atunci când va fi cazul, va ieși în față și își va face publică noua relație.

„Nu, momentan sunt ok așa cum sunt. Ce va fi mai târziu, veți afla. Eu sunt om foarte deschis și tot timpul când am avut ceva, am spus”, a dezvăluit Bănel Nicoliță.