Ce spune Carmen Harra despre posibilele divorțuri din 2023: “Urmează ani de încercare”

Doar câteva zile ne mai despart de noul an, însă Carmen Harra nu are vești prea bune pentru 2023, cel puțin pe plan amoros.

Carmen Harra, despre posibilele divorțuri din 2023

Știm deja prea bine că în 2022, dar și în 2021 au avut loc nenumărate divorțuri, dar și despărțiri care au șocat lumea mondenă. . Lucrurile nu se vor opri însă nici de anul viitor.

ADVERTISEMENT

Carmen Harra spune că 2023 va aduce în continuare divorțuri, atât în lumea mondenă din România, cât și în cea internațională. Clarvăzătoarea spune că acum, partenerii se schimbă mult mai ușor.

Dacă vedetele ar rămâne însă statornice și și-ar dori un singur partener, atunci, astfel de separări ar putea evitate, adaugă aceasta.

ADVERTISEMENT

”Divorțuri sunt întodeauna, din 100 de mariaje mai mult de 100 se termină cu divorț. Se schimbă partenerii mult mai ușor acum.

Ar trebui să rămânem așa cum am trăit odată să avem un singur partener și atunci am evita divorțurile.”, a declarat Carmen Harra, pentru Antena Stars.

ADVERTISEMENT

Cum pot fi evitate divorțurile în 2023

Clarvăzătoarea Carmen Harra a mai adăugat că vor urma mai mulți ani de încercare, însă totul constă în atitudine. Mai exact, aceasta susține că fiecare om are posibilitatea de a răspunde în fața vieții și poate să depășească orice fel de încercare.

Carmen Harra le-a recomandat tuturor să își imagineze un an superb, pentru că doar așa, vor veni și surprize, dar și magia la care mulți visează.

ADVERTISEMENT

”Da, din nefericire urmează ani de încercare, totul constă în atitudine, în cum răspunzi vieții și cum te înmagazinezi ca să poți trece peste toate încercările pe care fiecare an ni-l aduce.

ADVERTISEMENT

Hai să ne imaginăm un an superb, anul lui Dumnezeu, este un an mult mai bun, un am inteligent, magic, care ne aduce foarte multe surprize.”, a mai precizat Carmen Harra, pentru sursa citată.

Printre altele, clarvăzătoarea a mai vorbit și despre cum va petrece sărbătorile de iarnă în acest an. Carmen Harra va fi alături de membrii familiei sale, iar în seara de Crăciun, toți vor cânta colinde.

Pe masa de Crăciun, marea majoritate a mâncărurilor vor fi vegetariene, a mai adăugat aceasta, amintind faptul că ea este vegetariană.

Cea mai mare dorință a lui Carmen Harra pentru anul 2023 este să devină bunică, una din fetele sale urmând să îi dăruiască un nepot.

Amintim că anterior, .