Ce spune Ciprian Ciucu despre ieșirea PSD de la guvernare. Care este, de fapt, planul social-democraților: „Un calcul politic”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat o ședință urgență pentru luni, 11 august 2025, în care social-democrații trebuie să decidă dacă vor rămâne sau nu la guvernare.

Ce spune Ciprian Ciucu despre ieșirea PSD de la guvernare

Primarul Sectorului 6 a declarat că PSD este un partid abil, care nu face gesturi simbolice fără să aibă un plan. Edilul este de părere că în care se discută despre funcționarea coaliției, ar putea avea și un calcul politic, având în vedere apropierea alegerilor interne din partid.

”PSD este un partid abil. Nu face gesturi simbolice doar aşa ca să le facă, ci doar dacă vrea să câştige ceva sau dacă are ceva de câştigat. Aşa că e foarte greu de interpretat. Ştim că nu peste mult timp, în mai puţin de două luni, vor fi alegeri la PSD. Evident că actuala conducere încearcă să se menţină şi poate vrea să dea mai degrabă un semnal în interiorul propriei organizaţii. Şi cred că este un calcul politic la mijloc. Sper să nu fie un calcul de genul că căutăm un pretext să ieşim de la guvernare”, a comentat Ciprian Ciucu, la

Liderul liberal a reamintit că PSD a semnat acordul de coaliție și că responsabilitatea de a guverna este prea mare pentru a abandona parteneriatul. Potrivit acestuia, PNL încearcă să mențină echilibrul între PSD și USR, deși cele două formațiuni ajung constant la conflicte.

PSD și USR, tensiuni constante: „Vor să se certe cu orice prilej”

”Ei vor să se certe cu orice prilej, să transmite mesaje către propriul electorat. Dar să ştiţi că lucrurile acestea se văd. Şi cred că până la urmă oamenii vor aprecia mai mult atitudinea matură a PNL decât aceste certuri dintre PSD şi USR. Vă daţi seama că nu este nicio plăcere să stai să mediezi tot timpul între ei. Haideţi să discutăm despre reforme reale, despre pachetul doi”, a precizat Ciprian Ciucu.

De asemenea, președintele USR, Dominic Fritz, consideră că social-democrații nu au niciun motiv să iasă din coaliția de guvernare. El amintește că PSD a semnat recent acordul de guvernare și că nu s-a întâmplat nimic care să contravină acestuia.

Ce spune USR despre ieșirea PSD de la guvernare

Liderul USR a mai ținut să menționeze că stabilitatea este esențială în această perioadă, mai ales că există multe probleme de rezolvat. În opinia sa, ar crea și mai multă incertitudine într-un moment în care țara are nevoie de unitate.

”Noi considerăm că ţara aşteaptă reforme, așteaptă acest pachet doi care va tăia din privilegii, care va reforma pensii speciale, care va eficientiza administraţia publică locală şi centrală şi suntem gata să batem în cuie fix acele reforme. Eu cred că este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans, pentru că, până la urmă, cetăţenii se aşteaptă de la noi nu să activăm în tot felul de certuri pe Facebook şi la televiziuni, ci se așteaptă să facem treabă chiar dacă e august”, a declarat, vineri seară, 8 august, liderul USR.