Ce spune Claudia Ghițulescu despre participarea mamei sale în emisiunea Mireasa: „Am suferit când s-a dus în casă”

Claudia Ghițulescu a încurajat-o pe mama ei, doamna Elvira, să meargă în emisiunea Mireasa, chiar dacă în inima ei dorul de cea care i-a dat viață a apărut la câteva ore după ce aceasta a plecat de acasă.

Interpreta de muzică folclorică a stat de vorbă cu FANATIK despre cum vede implicarea mamei sale în proiectul de la Antena 1, unde îl reprezintă pe Sebastian.

Cântăreața ne-a spus că i-a dat câteva sfaturi, fără să știe cu ce se mănâncă mai exact acest proiect de televiziune.

Claudia Ghițulescu, despre participarea mamei sale, Elvira, la Mireasa: „I-am spus să fie corectă și bună”

-Cum ai reacționat când mama ta ți-a spus că o să participe la Mireasa?

Eu am încurajat-o să meargă să-l susțină pe Sebastian pentru că știu ce suflet bun are.

-Ce i-ai spus, mai exact, înainte să plece în show-ul de la Antenă?

I-am spus să fie corectă și bună așa cum o știu. Să facă ce simte. Să îl sfătuiască de bine pe Sebastian și să-l considere ca pe fiul ei.

-Cum crezi că va face față acestui concurs matrimonial? Va rezista?

Nu știu cât o să reziste, pentru că are probleme de sănătate. Depinde cum sunt fetele și mamele. S-ar putea să fie comodă în casă cu ele. O să reziste, probabil, cât rezistă și Sebastian. E o curiozitate asta chiar și pentru mine.

„Mama e diplomată”

-Cum este mama ta?

Mama este o femeie foarte rezervată și diplomată. Niciodată nu am auzit să se certe cu cineva. Nici pe mine nu m-a certat. Îmi pare rău că are probleme cu somnul. Ea e învățată să doarmă singură în cameră. Din punctul ăsta de vedere am emoții.

Mama este echilibrul meu. Sincer, am suferit când s-a dus în casă. Mă gândeam că n-o să pot să vorbesc cu ea deloc. Îmi venea să o rog să renunțe fix înainte să plece, cu toate că eu am încurajat-o să facă acest pas.

Nu am mai putut să iau legătura cu mama de când a plecat.

„O văd la emisiune cumva tristă”

-Din cât ai reușit să o vezi la televizor, ți-a atras ceva atenția la ea?

O văd zi de zi și asta mă liniștește cumva. O văd la cumva tristă, probabil că nu mă vede și încă nu s-a acomodat.

Orice clipă petrecută cu mama mă face să mă simt un copil iubit și răsfățat și am motive să fiu așa. Mereu îmi zice că mă iubește cât toată lumea la un loc. e cea mai fericită persoană pe care o cunosc și mereu mă face să râd.