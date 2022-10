Ce spune CRBL despre o reuniune a trupei Simplu: “Ne dorim din suflet, și eu, și Smiley”

CRBL a vorbit despre posibilitatea ca trupa Simplu, din care a făcut parte și Smiley, să se reunească. Din trupă au mai făcut parte Piticu, Omu Negru, Francezu, Bebico și Tazman.

CRBL, despre o posibilă reuniune a trupei Simplu

Trupa Simplu a fost foarte apreciată la începutul anilor 2000, . Din formație au făcut parte Smiley și CRBL, care au rămas și acum în lumina reflectoarelor, spre deosebire de foștii lor colegi.

Fostul concurent de la Survivor România 2022 și-ar dori ca trupa să se reunească pe scenă și chiar a vorbit cu Smiley despre acest subiect.

, din moment ce a trecut mai bine de un deceniu de la destrămare. Artistul și-ar dori să revină pe scenă alături de foștii colegi. În același timp, acesta ar vrea ca fanii să rămână cu imaginea din trecut a trupei.

Trupa Simplu a fost și una de dansatori, iar CRBL consideră că foștii membrii nu mai pot face acest lucru la fel de bine ca înainte.

“E o întrebare pe care chiar și eu mi-o pun în oglindă și nu am răspuns. Simplu e o trupă de dansatori. Ce să mai facem, că am mai vrea să mai dansăm.

Dar acum, recunosc că dansez bine în funcție de cât beau. Acum nu aș vrea să beau să mă mai și filmeze cineva, să numim asta videoclip într-o piesă Simplu.

Și atunci aici e contrastul foarte mare. O piesă, două, trei, un album, putem face. Am și povestit cu Smiley despre subiectul ăsta. Dar ce facem cu venitul pe scenă și dansatul ca odinioară?

Imaginea Simplu asta a fost. Să venim la microfoane și doar să cântăm, nu mai este Simplu ăla.”, a declarat CRBL pentru .

Deși el și Smiley ar fi dispuși să reunească trupa, CRBL recunoaște că lucrurile nu ar mai fi la fel ca pe vremuri.

“De ce să nu lăsăm oamenii cu impresia aia? E greu pentru noi. Aș mai vrea, ne dorim din suflet, și eu, și Smiley. Câteodată, când mai intrăm într-o nostalgie, am vrea.

Dar nu mai avem vibe-ul ăla. Și atunci lasă oamenii să rămână cu imaginea aia, că e bine așa.”, a adăugat cântărețul.

În ce relații a rămas CRBL cu Smiley și Marius Moga

Trupa Simplu a colaborat și cu Marius Moga de-a lungul timpului, iar CRBL a păstrat legătura cu artistul și compozitorul.

De asemenea, CRBL se întâlnește regulat și cu Smiley, care îi este un bun prieten. Cu Marius Moga încă colaborează la diverse proiecte muzicale.

Fostul concurent de la Survivor România le datorează foarte multe celor doi cântăreți, mai ales din punct de vedere moral. Artistul a învățat foarte multe de la ei, care l-au ajutat în cariera sa muzicală.

“Smiley este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, dar și cu Marius țin legătura și chiar lucrăm împreună la proiectul meu muzical.

Am foarte mare respect pentru amândoi, deoarece le datorez foarte mult din punct de vedere moral.

Am furat, cum s-ar spune, meserie de la ei. Am învățat foarte multe împreună și, cumva, chiar am scris istorie.”, a declarat CRBL pentru , în urmă cu câteva luni.