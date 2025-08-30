Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția lui Călin Georgescu nu îl place deloc. ”Este tot un E”

Are un stil de viață sănătos și primește adesea întrebări de la persoanele care îi urmăresc activitatea. Cristela Georgescu a împărtășit cu cei din mediul virtual câteva opinii în ceea ce privește exercițiile pe care nu le face niciodată.

Cine este Cristela Georgescu și de ce are un cuvânt greu de spus în nutriție și stil de viață

Cristela Georgescu, , Călin Georgescu, este o prezență constantă pe rețelele de socializare. A devenit celebră datorită partenerului de viață, însă nu este străină de lumina reflectoarelor.

A lucrat peste 15 ani la subsidiara Citi din România. A demisionat în anul 2007 și după ce a ieșit din banking s-a dedicat sănătății naturale cu ajutorul nutriției integrative. Potrivit site-ului personal, în prezent este autor și educator naturopat.

Susține că are o experiență 20 de ani în domeniul în care activează, printre care se numără nutriția, apifitoterapia, gemoterapia, detoxificarea regenerativă, iridologia clinică, biorezonanța și alte tehnici de eliberare emoțională.

În plus, a absolvit cursul de formare profesională și de experimentare personală directă în domeniul detoxificării regenerative cu ajutorul dietei și al fitoterapiei, de la Școala Sănătate 5D coordonată de Dr. Sorina Soescu.

Facultățile și cursurile urmate de Cristela Georgescu

Cristela Georgescu are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educatie din New York (Certified Integrative Nutrition Coach).

Totodată, a urmat prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție “Dr. T. Colin Campbell” (Certificate in Plant Based Nutrition), precum și American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner).

Mai mult decât atât, soția lui Călin Georgescu deține o diplomă obținută la Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist).

Dispune de un atestat de formare profesională în Germania ca Practician Organetik cu ajutorul metodelor de biorezonanță și al tehnologiilor de echilibrare energetică pe bază de impulsuri. Acesta este, așadar, motivul pentru care are un cuvânt greu de spus în nutriție și stil de viață.

Ce spune Cristela Georgescu despre mersul la sală

Pentru că a urmat numeroase cursuri și instituții de învățământ Cristela Georgescu promovează un stil de viață sănătos. Echilibrul este cheia, dar asta nu înseamnă că este adepta mersului la sală, ci dimpotrivă.

„Orice formă de mișcare produce acizi (de exemplu acid lactic, ați auzit asta cel puțin o dată, când ați făcut febră musculară).

Dacă faci mișcare tip fitness sau orice formă de efort fizic susținut când ai o alimentație producătoare de acidoză (bogat proteică) și un sistem endocrin dezechilibrat (mai ales suprarenale și tiroidă/paratiroide ), este ca și când ți-ai da foc la casă fix atunci când pompierii sunt în grevă.

Dacă încercați să slăbiți mergând la sală la finalul unei zilei stresante, alimentându-vă bogat proteic sau după teoria perimată a caloriilor, veți sfârși cu colesterolul cât casa”, a notat soția lui Călin Georgescu pe .

Exercițiul banal pe care Cristela Georgescu nu îl suportă deloc

Cele mai potrivite forme de mișcare în accepțiunea Cristelei Georgescu sunt cele simple, care nu antrenează prea mult inima. Înotul, mersul pe jos, Tai Chi-ul și stretchingul sunt ideale pentru a fi în formă maximă.

În schimb, aceasta a dezvăluit care este exercițiul banal pe care nu-l suportă deloc. E unul folosit de multe dintre persoanele care frecventează . Aceasta recunoaște că nu promovează alergatul de bandă, exercițiul fiind făcut greșit de multe ori.

Un alt dezavantaj este legat de faptul că piciorul e într-o legătură indisolubilă cu pământul. În medicina tradițională chineză organismul reprezintă un copac cu rădăcini adânc înfipte în sol. Alergatul pe bandă e complet nenatural, în opinia soției lui Călin Georgescu.

„Pe banda rulantă nu poți alerga pe vârf (pe pingea) și asta afectează pe termen lung articulațiile. În al doilea rând, inspirația – respirația se face pe un ritm artificial, impus de mașină, nu pe ritmul pasului tău.

Corpul reacționează, firește, dar o face artificial și fără bucurie, așa cum se întâmplă cu fiecare stimul artificial din chimicalele pe care le ingerăm. Dacă vrei, banda asta rulantă este tot un «E».

E ca acelea de care am învățat să ne ferim când le vedem pe etichetele alimentelor prelucrate industrial. Dacă înveți organismul să respire greșit, greu îl mai schimbi și nici alergarea nu va fi de calitate”, a mai scris Cristela Georgescu pe pagina sa.

Alternativele propuse de Cristela Georgescu pentru o viață activă

Alergatul pe banda de la sală nu este unul dintre exercițiile pe placul Cristelei Georgescu, dar asta nu înseamnă că nu are variante și idei. Printre alternativele propuse pentru o viață activă se numără alergarea ușoară, în aer liber, indiferent de vreme.

Persoanele care recurg la această activitate se bucură de o aterizare pe pingea și de o inspirație adâncă. În plus, simt mișcarea naturală, nicidecum ca pe un efort. Alergarea ușoară nu îi secătuiește pe oameni de orice vlagă.

E de acord cu acest sport pentru că se desfășoară în mijlocul naturii. În felul acesta oamenii nu sunt distrași de muzica care se aude non-stop în sala de antrenament. De asemenea, execuția va fi una corectă.

În situația în care există persoane care nu pot face alergare ușoară, atunci le recomandă mersul pe jos în ritm vioi. Cristela Georgescu susține că recurge la această activitate în fiecare dimineață, la aceeași oră. Merge pe jos 6-7 kilometri.

Ce alte perspective a mai avut Cristela Georgescu despre sport

Cristela Georgescu recunoaște că nu a fost întotdeauna adepta mișcării, însă lucrurile s-au schimbat. Are mai multe perspective despre sport, subliniind că, de fapt, calitatea vieții depinde enorm de calitatea aerului pe care îl inspirăm.

În aceeași notă, recomandă oamenilor să facă exerciții de mai multe ori pe săptămână, dar să nu uite de pauză. În ziua de recuperare indicat ar fi un masaj sau o baie de abur. Împachetările cu nămol sau plante sau reflexoterapia nu trebuie excluse de nimeni.

În concluzie, Cristela Georgescu îi sfătuiește pe toți să iasă din casă pentru a face mișcare. Îi îndeamnă să-și îndrepte atenția spre atleții de performanță care se antrenează mereu în pădure, pe stadion, gazon sau pe nisip, nicidecum pe asfalt.