Ce spune Cristian Tudor Popescu despre faptul că Nicolae Bănicioiu și Raed Arafat nu au fost sancționați în dosarul Colectiv

Jurnalistul spune că, în România, niciun demnitar și niciun funcționar de rang înalt nu își asumă greșelile și nu se căiește de ele atunci când produc victime.

Acest „avem de toate” a lui Bănicioiu avea o consecință imediată și letală

Cristian Tudor Popescu consideră că nu spune nimic despre responsabilitatea funcționarilor de rang înalt. El spune că nu au fost afectați de sentință „domnii Bănicioiu și Arafat, care nu au fost sancționați în niciun fel pentru ce au făcut atunci. Domnul , iar domnul Arafat e și el cercetat – sau nu mai știu ce se întâmplă cu el – dar niciunul nu a răspuns pentru ce a făcut atunci”.

„Acest «avem de toate» (afirmația fostului ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu – n.red) avea o consecință imediată și letală, el a spus de fapt că nu trebuie transferați în străinătate răniții de la „Colectiv”. Dar nu au fost posibilități la noi, să fie tratați în spitale de mari arși – nu avem nici acum așa ceva. Așa că au murit din lipsă de îngrijire sau au luat infecții intraspitalicești. Deci dl. Bănicioiu a contribuit la suferința și moartea unor oameni”, a mai spus jurnalistul.

„Iar dl. Arafat a spus că , deci să moară aici, de nosocomialele noastre, mioritice, de ce să moară de cele occidentale. Comportamentul domnului Arafat, pe care nu l-am uitat – dar în toată această perioadă a pandemiei mi-am suspendat toate comentariile, pentru că am considerat că e mai important să se pună stavilă celor ce sunt antivaccin și antimască, acele legiuni de imbecili – dar acum e o pauză de pandemie, iar eu nu am uitat și nu uit comportamentul lui Arafat la fața locului, când cu morții. Și exprimarea acelui ofițer de pompieri despre morți, și toate comentariile, că o să vorbească după ce se termină prezidențialele, nu am uitat”, a adăugat CTP.

Reflexul fundamental, în momentul în care au comis ceva grav, este „cum să mă scot?”

„Nu mă așteptam să spună nimeni «am greșit!». Spuneți-mi un om să spună că e vina lui, unul care s-a căit, nu să spună «am fost un dobitoc», ca Postelnicu, nu, căință, în sensul ortodox dacă vreți! Ați văzut pe cineva să-și asume păcatul și să-și aștepte pedeapsa?”, s-a întrebat jurnalistul.

„Asta e o caracteristică – sigur, e foarte imprecis să formulezi propoziții despre români, ca despre orice alt popor – dar statistic există niște caracteristici, una dintre ele – în momentul de față, peste 100 de ani poate va fi altfel, poate elevii din cei 42% vor produce o schimbare – dar acum reflexul fundamental, la marea majoritate, în momentul în care au comis ceva grav, este «cum să mă scot?«, «nu eu!», «să dau vina pe alții!»”, a mai spus CTP.

„Oricât de grav ar fi ceea ce a făcut, au murit oameni, 1 – 2 – 5 – 65, nu apare la niciunul dintre cei din fruntea societății sentimentul acesta, «Dumnezeule, ce am făcut?!», nu apare apăsarea vinei și a pedepsei pentru ce au făcut, prima mișcare este reflexă, «cum să dau vina pe alții, cum mă scot?». Sau, dacă e atât de mare de se vede din satelit, zice «am greșit», «a fost o eroare». Am văzut asta la Traian Băsescu, era maestru la asta, nu însemna asumare a păcatului, ci complicizare cu cetățenii, «am greșit cum și voi greșiți», «iartă-ne cum și noi iertăm greșiților noștri», «primul fără greșeală să dea cu piatra». N-am văzut la niciun om politic, public, deși suntem 80% ortodocși, toți jură pe Biblie, dar nu am văzut căință”, a încheiat CTP la Digi24.