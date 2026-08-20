Sport

Ce spune Daniel Pancu despre bătrânul pe care l-a refuzat în tribune! Explicația antrenorului Rapidului. „M-a amuzat”

Daniel Pancu a explicat momentul controversat din tribune, când a refuzat să facă o fotografie cu un suporter al Rapidului. Ce spune antrenorul despre reacția sa.
Alex Bodnariu
20.08.2026 | 18:20
Ce spune Daniel Pancu despre batranul pe care la refuzat in tribune Explicatia antrenorului Rapidului Ma amuzat
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Daniel Pancu, explicații după imaginile controversate din tribune! De ce a refuzat poza cu fanul Rapidului
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Daniel Pancu a văzut cartonașul roșu în ultimul meci jucat de Rapid, împotriva celor de la Dinamo. Antrenorul giuleștenilor a fost eliminat și a urmărit finalul partidei din tribune.

Daniel Pancu a avut bătăi de cap în tribune la Rapid – Dinamo

În timpul transmisiunii TV a fost surprins și un moment care a atras atenția. Un bărbat în vârstă s-a apropiat de Pancu și a încercat să facă o fotografie cu tehnicianul Rapidului. Pancu l-a ignorat însă și a avut o reacție nervoasă. I-a spus bărbatului să îl lase în pace, întrucât momentul nu era unul potrivit.

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Imaginile au ajuns ulterior în mediul online și au provocat mai multe reacții. Gestul antrenorului a fost criticat, mai ales că din imagini părea că acesta a refuzat categoric solicitarea suporterului care venise lângă el pentru o fotografie.

Daniel Pancu, explicații după imaginile controversate din tribune! De ce a refuzat poza cu fanul Rapidului

La câteva zile distanță, Daniel Pancu a explicat ce s-a întâmplat. Tehnicianul a susținut că presiunea meciului și tensiunea provocată de eliminare l-au făcut să nu înțeleagă pe moment ce își dorea bărbatul. Mai mult, antrenorul Rapidului a precizat că, în mod normal, un steward sau un bodyguard ar fi trebuit să îl însoțească în tribune.

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„M-a amuzat și atunci (n.r. domnul care a venit să facă o poză cu el). Și pe moment m-a amuzat, dar nu aveam puterea să râd. Domnul era foarte simpatic. Îi spuneam «Lasă-mă, dom’le», nu se mișca de acolo și era foarte zâmbăreț, așa. (n.r. Ați încercat să luați legătura, să îi dați un tricou?) Sunt vechi (n.r. cei doi fani, domnul și soția dumnealui), au mai fost premiați de către club, sunt de o viață, dar gestul în sine, așa… N-a simțit-o, chiar dacă are atâta experiență domnul. N-a simțit momentul foarte bine. Îmi pare rău dacă s-a simțit cineva… Dar aia era reacția, din timpul meciului. Probabil că un steward, un bodyguard ar fi trebuit să vină cu mine imediat, aici e problema clubului”, a precizat Daniel Pancu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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