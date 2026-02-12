Ce spune Dennis Politic după primirea ostilă din partea suporterilor lui Dinamo: „Am văzut banii înainte de meci”

ADVERTISEMENT

Dennis Politic, titular în meciul dintre Dinamo și Hermannstadt din grupele Cupei României, a spus că nu este supărat pe fanii bucureșteni care au avut o

Fost căpitan al lui Dinamo, Dennis Politic declară că se aștepta să aibă parte de ostilitate din partea suporterilor „câinilor”, însă fotbalistul care aparține de FCSB spune că nu are decât respect pentru fosta sa echipă.

„Am luat gol foarte uşor, ei nu au avut ocazii, puteam să fim mai eficienţi. Asta e viaţa. Da, de fiecare dată când mă întorc aici mă aştept la aceste jocuri. Sunt fanii supăraţi şi pe de-o parte îi înţeleg. Eu îi respect. Am văzut banii înainte de meci, dar mi-am făcut partea şi am vrut să joc. Nu cred că mai erau dubii.

A fost o decizie care a convenit ambelor părţi (n.r. când a plecat de la Dinamo). La Armstrong mi s-a părut lipsă de respect să îl împingă pe antrenor. Când am lovit mingea, credeam că va fi gol, nu mă aşteptam să o scoată Roşca. De asta am venit aici, să prind minute, să ajut echipa. Se vede şi la mine lipsa meciurilor, dar mă simt bine, sunt fericit că joc”, a declarat Dennis Politic la finalul partidei.

Dennis Politic, aproape de gol în duelul cu Dinamo

Dennis Politic a fost activ în prima repriză a duelului cu Dinamo, iar fotbalistul sibienilor chiar putea să marcheze. El a primit o mingea la marginea careului, a șutat plasat, însă Alexandru Roșca a respins cu o intervenție bună și i-a interzis fostului său coleg golul.

Extrem de la Hermannstadt a fost implicat și într-un , când a sărit la scoțian după ce acesta l-a împins pe Dorinel Munteanu. În cele din urmă, în partea secundă, Politic a văzut cartonașul galben pentru o intervenție tare și la câteva minute după avertisment a fost înlocuit. Fanii lui Dinamo l-au huiduit copios, asta după ce în startul partidei au aruncat pe gazon cu bani falși, care aveau chipul fotbalistului.