Ce spune despre impozitarea progresivă ministrul de finanțe: “Să ne comparăm cu țările din jurul nostru”

Ministrul de finanțe a vorbit despre impozitarea progresivă, explicând de ce nu este de acord cu această măsură. Alexandru Nazare a adus în discuție și măsurile fiscale adoptate.

, a fost întrebat joi dacă Guvernul ia în calcul impozitarea progresivă. Acesta a precizat că măsura nu este una “oportună”. Pentru a o putea pregăti, ar fi nevoie de o perioadă de 1 – 2 ani.

Ministrul a declarat că vrea să păstreze cota unică și că situația din România nu trebuie comparată cu cea a statelor din vest. Alexandru Nazare a mai spus că nu vede avantajul unei astfel de măsuri, având în vedere că lucrurile au funcționat până acum.

“Din punctul meu de vedere, cota aceasta pe care o avem astăzi a funcționat, nu ar trebui să schimbăm lucruri care funcționează șic are în ultimii 20 de ani au adus predictibilitate fiscală și investiții. Nu ar trebui să facem acest lucru, să ne comparăm cu țările din jurul nostru, nu cu cele din vest, și să vedem că trebuie să menținem acest avantaj.

Nu cred că această măsură este oportună. Nu am fi putut s-o luăm pentru că impozitarea progresivă necesită măcar un an, doi pentru a o pregăti. Vreau să păstrăm cota unică”, a declarat Alexandru Nazare într-o conferință de presă.

Ce spune Alexandru Nazare despre măsurile fiscale adoptate

Ministrul a vorbit și despre Acesta a explicat că doar prin adoptarea acestor măsuri pot fi evitate “trei riscuri extrem de importante”. Unul dintre riscuri este suspendarea fondurilor europene, a fondurilor de coeziune și a celor din PNRR.

“Primul risc este acest risc de suspendare a fondurilor europene, a fondurilor de coeziune și din PNRR, dată fiind procedura lansată de Comisie pentru că nu am luat acțiuni corective din ianuarie. Pașii următori, dacă nu am fi adoptat acest pachet, ar fi fost ca procedura să meargă mai departe.

Ar însemna penalizări pe fonduri europene. Salvăm aceste fonduri europene care sunt suspendate transmițând un pachet fiscal care să aibă anvergura pe care Comisia o cere”, a mai explicat Alexandru Nazare.

Ministrul de finanțe a mai spus că trebuie păstrat calificativul de investiții. Nazare a adăugat că, ultima dată când a fost retrogradată România, “a atras foarte multe consecințe: o devalorizare mare care afectează toată populația, nu doar capacitatea statului de a se împrumuta”.

Cum influențează pachetul fiscal licitațiile

În plus, ministrul a menționat că publicarea pachetului de măsuri fiscale a avut o influență asupra licitațiilor care erau în curs. Este importantă menținerea calificativului de investiții pentru negocierea de împrumuturi din PNRR, dar și pentru a păstra libertatea de decizie economică.

“În al treilea rând, strategic, deschidem drumul negocierii împrumuturilor din PNRR. Simplul fapt că azi am publicat pachetul a influențat licitațiile care erau în curs. Dacă am fi pierdut calificativul de investiții, ne-am fi diminuat libertatea de decizie economică și capacitatea de a ne împrumuta pe piețe”, a mai explicat ministrul.

Potrivit ministrului de finanțe, pachetul fiscal are un impact de aproximativ 9,5 miliarde pe venituri, în 2025. Impactul pe cheltuieli este de 1,2 miliarde. În 2026, impactul este de 35 miliarde pe venituri și 57 miliarde pe cheltuieli. 18 miliarde au legătură cu înghețarea salariilor și pensiilor.