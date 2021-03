Dorian Popa a fost invitat în podcastul lansat de Cătălin Măruță pe Youtube. Cu această ocazie, cântărețul a adus în discuție și subiectul căsătoriei și al copilului. Cu toate că formează un cuplu cu Babs de aproape 10 ani, Dorian nu se grăbește să devină tată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a depășit problema legată de suplimentele pe care le ia ca sportiv, Dorian Popa a recunoscut că se teme și de problemele financiare care ar putea să apară pe viitor. De asemenea, programul lui aglomerat nu i-ar permite să se ocupe cum trebuie de un copil, în acest moment.

“Deocamdată îmi este frică. Nu știu de ce. Cred că de frica zilei de mâine. Carierele noastre sunt efemere. Frica de eșec este unul dintre cei mai motivatori factori din viața mea. Mă uit la cariere care au cunoscut eșecul din domeniul în care activez eu și mă apucă bâțul. Cu siguranță, în momentul în care apare un copil într-o familie se schimbă prioritățile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știindu-mă că muncesc de luni până luni, de dimineața până noaptea, și la fel și soția mea, deocamdată suntem așa… Dacă va fi să apară copilașul cu siguranță se va întâmpla actul căsătoriei. Ne dorim să aibă o familie care să poarte același nume”, a povestit Dorian Popa, despre apariția unui copil în viața lui.

Ce spune Dorian Popa despre relația cu Alexandra Stan

Recent, a reapărut în presă povestea legată de relația artistului cu Alexandra Stan. Atunci când au format un cuplu erau doar niște adolescenți. Atunci când a fost întrebat de Cătălin Măruță cum sărută artista, Dorian a evitat politicos să ofere un răspuns oficial.

ADVERTISEMENT

“Eram foarte mic. Am auzit că a renăscut chestia asta, nu știu dacă a renăscut-o ea sau nu. Eram un copil, aveam 16 ani, cred că nici nu știam ce se întâmplă atunci. Nu pot să spun nici că da, nici că nu. (n.r. dacă Alexandra Stan sărută bine) Eram acolo, mici ne iubeam. Pot să spun despre un sărut că poate să aibă chimie, energie. Ce s-a întâmplat la Constanța, rămâne la Constanța”, a completat Dorian Popa, despre relația cu Alexandra Stan.

Adevărul despre plecarea din ProTV

Dorian Popa a cunoscut faima ca vedetă a postului din Pache Protopescu, în serialul Pariu cu Viața. După ce a lucrat mai mulți ani pentru ProTV, a renunțat și a decis să accepte oferta rivalilor de la Antena 1. Acum a dezvăluit motivele pentru care a luat această decizie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“A fost un moment de răscruce, în care oferta de la Antena 1 a fost mult mai bună. Am ales oferta mai bună pentru că sunt un afacerist și îmi curge prin vene sângele de antreprenor. Mi s-a oferit postul de jurat la Next Star pe care nu aveam cum vreodată să îl refuz. Era o ofertă de nerefuzat și uite că avem o colaborare extraordinară.

Eu niciodată nu am ascuns ofertele pe care le-am avut pe masă. Mai mult decât atât, cei cu care lucrez ar trebui să înțeleagă că trebuie să fie deschiși. Nu voi spune sume concrete, dar voi spune că tragi cam prost, pentru că stânga trage mai bine”, a declarat Dorian Popa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce spune Dorian Popa despre scandalul în care a fost implicat Selly

Cei doi sunt prieteni buni, iar Selly a avut o reacție tranșantă, după scandalul stârnit de petrecerea organizată de ziua lui de naștere. Dorian consideră că vloggerul nu a greșit atât de mult, cum consideră mulți dintre cei care l-au criticat dur în mediul online.

“A dat o replică foarte asumată. El are un aer de superioritate, dar cred că vine la pachet cu inteligența lui. E ponderat, moderat, sunt de acord cu lucrul ăsta, fiecare poate să fie cum vrea. Nu știu ce să zic, eu nu sunt un promotor… (n.r. despre reacția lui Selly, după petrecerea de ziua lui) El este ușor superior, dar este o chestie care vine natural.

ADVERTISEMENT

A punctat foarte bine niște chestii, a punctat că toată lumea era testată, conform cu legea. Și noi ne testăm la platou. Cât timp a respectat legea, dacă lui îi place genul ăla muzical, nu înseamnă că e prost”, a declarat Dorian Popa despre Selly.

Ce intervenții estetice și-a făcut cântărețul

Dorian Popa a fost mereu un tip cât se poate de sincer și de asumat. Tocmai de aceea nu s-a ferit să spună că a apelat la suficiente intervenții estetice încât să se simtă bine în pielea lui.

ADVERTISEMENT

“Mă uit în oglindă, ce mândru sunt. Mi-am făcut implanturile de nebunie. Mi-am făcut mai multe implanturi, barbă, iar barbă și păr. Deși eram întotdeauna cu zâmbetul până la urechi, mai tare zâmbesc de când mi-am făcut dinții. Am 26 de fațete, numai ce era în spate nu am fațetat.

Eu am vrut așa, alb-alb. În timp au apărut modele mai noi, care nu mai sunt atât de albe, cele cu transparență. Când apărea ceva nou, i-am spus stomatologului meu că, de fiecare dată când apare ceva nou, am vrut să am ce e mai bun. Mai am mici retușuri cu acid, mai un cearcăn, mai un contur”, a povestit Dorian Popa, în podcastul lui Cătălin Măruță.