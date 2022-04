Ce spune dr. Monica Pop despre carantina din Shanghai și originile Covid: ”Este un virus la care s-a lucrat”

Medicul oftalmolog Monica Pop nu vede cu ochi buni carantina din Shanghai. Renumitul doctor a făcut noi declarații și despre originea Covid-19: ”Este un virus la care s-a lucrat”, afirmă ea.

Dr. Monica Pop, despre carantina din Shanghai: ”Este o modalitate de manipulare”

Dr. Monica Pop cataloghează drept o manipulare faptul că sunt ținuți închiși în case deja de 4 săptămâni. Ea a reamintit și de vaccinarea obligatorie din Franța, împotriva SARS-COV2.

Medicul mai spune că în țările unde se impun astfel de restricții conducătorii au probleme psihiatrice.

”Mi se pare o chestie la limita patologicului. Cred că este o modalitate de manipulare, mai ales în ţările unde urmează să fie alegeri. Toate sunt extremiste, indiferent dacă sunt în Europa sau nu. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în Franţa acum câteva luni cu obligativitatea vaccinării.

Mi se pare o gândire inumană. Din păcate, sunt conducători cu probleme psihiatrice şi acolo şi în alte părți, peste tot", a declarat dr. Monica Pop la

Dr. Monica Pop: ”Nu se poate ca un virus să aibă toate simptomele”

Trecută prin boală, medicul nu vede cu ochi buni nici faptul că se spune despre SARS-COV2 că are mai multe simptome și este de părere că în urma infectării se pot produce mai mulți anticorpi în organismul uman.

”Sunt o persoană care a trecut prin boală şi mi-am revizuit gândirea dintr-un anumit punct de vedere. La început chiar am crezut că e un virus corect, care apare din când în când în lume aşa cum apare şi HIV. Am reconsiderat pentru că nu o să vedeţi doi bolnavi care au aceeași simptomatologie.

Ori a fost considerat a fi un virus respirator. Eu nu am avut niciun simptom respirator. Soţul meu la fel. Am primit vizita unor colegi de 8 martie şi au trecut prin boală şi niciunul nu era la fel din punct de vedere simptomatic.

Deci nu se poate aşa ceva. Cum se poate ca un virus să facă simptome digestive, respiratorii, neurologice, cardiovasculare. Aşa ceva nu s-a mai pomenit.

Ştim foarte clar că virusul respirator face anumite simptome, că cel digestiv are anumite simptome şi ăsta le are pe toate. Imunitatea dată de boală este cea mai mare. După boală, la două luni am făcut anticorpii şi eu am 40.000 şi soţul meu are 56.000, cel mai mare număr de care eu am auzit vreodată.

Deci boala dă imunitate cum trebuie. Ştiu oameni cu 3 vaccinuri care au 400 de anticorpi la 2 luni după boală. Deci nu mai exista siguranță în nimic. Eu cred că este un virus la care s-a lucrat”, a mai spus dr. Monica Pop.