Ema Kovacs, prima eliminată de la Survivor România 2025: “Cu Roxana am avut niște divergențe”. Ce regrete are concurenta? Exclusiv

Prima eliminată a noului sezon Survivor România 2025 este Ema Kovacs. Concurenta a pierdut la duelul cu Larisa Popa. Deși a petrecut destul de puțin timp în competiția filmată în Republica Dominicană, Ema a reușit să lege câteva relații de prietenie cu alte concurente.

Ea ne-a dezvăluit în interviul pentru FANATIK că i-ar plăcea ca Diandra și Alexia să rămână cât mai mult în competiție, să ajungă în finală. De asemenea, Ema Kovacs ne-a mărturisit că a avut și câteva divergente cu Roxana Chiperi.

ADVERTISEMENT

Ema Kovacs, prima concurentă eliminată de la Survivor România 2025: “Regret că nu am reușit să stau mai mult, dar mi-am învățat o lecție de viață”

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Experiența Survivor a fost unul dintre momentele care m-a învățat din nou să mă bucur de tot ceea ce înseamnă ceea ce ne înconjoară. Să mă bucur de ploaie, de natură, de faptul că acolo am cunoscut și oameni minunați. A fost o experiență superbă pentru mine. , dar mi-am învățat o lecție de viață.

Ce mi-a fost cel mai greu acolo? Mi-a fost greu să nu le cânt copiilor mei noaptea, înainte să adoarmă. Să mă bucur de prima oară când eu mănânc cocos (acasă nu mănânc nimic din ceea ce conține cocos). Survivor înseamnă emoție puternică și cred că s-a văzut din fața micului ecran asta.

ADVERTISEMENT

Ai fost eliminată după un duel extrem de strâns cu Larisa Popa. Ce crezi că a făcut diferența între voi două?

Larisa a fost foarte motivată să rămână. Eu mă bucur că ea a câștigat duelul. A fost un om care chiar dacă nu a adus puncte în joc, atât cât am stat eu în competiție, la duelul cu mine chiar a avut un joc foarte bun.

ADVERTISEMENT

“Am găsit un sprijin în Diandra și Alexia. Imi doresc ca parcursul lor la Survivor să fie cât mai lung și să ajungă până în finală”

Cum ai perceput dinamica echipei Zeițelor? Ai simțit sprijin din partea colegelor tale?

Cumva, fiind la început de joc, cred că trebuia să ne acordăm credibilitate toate și să ne lăsăm să ne arătăm atuu-rile. Când ești acolo, în competiție, sub presiunea emoțiilor, parcă te simți mult mai puternică. Acolo trăiești totul foarte intens, simți altfel dezamăgirea, fiecare punct pe care îl câștigi sau pierzi.

Am găsit un sprijin în Diandra și Alexia. Imi doresc ca parcursul lor la Survivor să fie cât mai lung și să ajungă până în finală. Sunt mândră că fetele cu care eu am plecat de acasă, cunoscându-le ca prietene, acolo au ajuns să meargă mai departe, în competiție. Cu Roxana am avut niște divergențe, noi două avem un ton grav, chiar dacă nu ne certam, însă părea că am țipa una la cealaltă.

ADVERTISEMENT

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimbă radical jocul?

Cred în ceea ce îți ghidează destinul, e foarte frumos că tu îți alegi soarta, chiar dacă ești votat de colegii de trib. Dacă aș fi ales urna cu apă, în Consiliul tribal, aș fi ales-o pe Roxana.

Cine sunt cei 20 de concurenți Survivor România 2025?

Survivor România 2025 a avut premiera pe 3 februarie, de la ora 20:30, pe PRO TV și VOYO. Cei 20 de concurenți din noul sezon Survivor România 2025 sunt Adi Coșeru, Adina Gache, Alex Furman, Alexia Preda, Bitză, Cristian Marinescu, Darius Măcinic, Diana Ursu, Diandra Mogă, Dorian Afro, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, , Larisa Popa, Mario Longa, Roxana Chiperi, Sebastian Coțofană, Silvia Gherasim, Uwe dai Măcinic și Vasile Petrovschi.

Ema Kovacs este prima concurentă eliminată din noul sezon.