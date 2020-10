Ce spune Felix Baumgartner despre zvonurile despărțirii de Mihaela Rădulescu. Declarație surprinzătoare

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au o relație la distanță, iar, din cauza contextului pandemic, aparițiile lor publice au fost tot mai rare, fapt ce a dus la diverse zvonuri cum că cei doi nu mai formează un cuplu.

Prezentatoarea TV și renumitul parașutist sunt împreună de mai bine de 6 ani și se pare că sunt mai îndrăgostiți ca oricând, în ciuda speculațiilor conform cărora diva de Monaco și cascadorul s-au despărțit.

Felix Baumgartner și-a mărturisit public dragostea față de partenera sa pe rețelele de socializare, postând o fotografie cu Mihaela Rădulescu, alături de un mesaj romantic. Postarea acestuia pare să fie un răspuns oferit celor care au crezut că cei doi au pus punct relației lor.

Ce spune Felix Baumgartner despre zvonurile despărțirii de Mihaela Rădulescu.

Atât Felix Baumgartner, cât și Mihaela Rădulescu, se axează mult pe proiectele profesionale, cei doi fiind adesea foarte ocupați. Aceștia au o relație la distanță și, deși majoritatea persoanelor consideră că este imposibil să păstrezi o astfel de legătură, cei doi le demonstrează tuturor contrariul.

Se pare că frumoasa prezentatoare și iubitul ei austriac se înțeleg mai bine ca oricând și se iubesc cu adevărat, distanța nereprezentând un obstacol în calea fericirii lor. Felix Baumgartner a clarificat, în mod public, faptul că el și bruneta încă formează un cuplu, prin intermediul unei postări din mediu online.

Cascadorul a postat pe pagina sa de Instagram imaginea cu Mihaela Rădulescu de pe coperta VIVA!, alături de un mesaj romantic, menit să pună în lumină faptul că se mândrește cu frumusețea iubitei sale.

„Check out my girl! A queen în every aspect! (Priviți-o pe iubita mea! O regină în toate aspectele)”, a scris Felix Baumgartner pe copertă.

Recent, Mihaela Rădulescu a vorbit despre relația cu Felix Baumgartner, explicând faptul că nu este interesată de ceea ce se speculează despre ea și partenerul său, considerând că trăiește o fericire reală, pe care nu este nevoită să o justifice în fața oamenilor.

„Orice relație neconvențională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convențional mod cu putință de presă și de public. Credeți ce doriți, eu trăiesc numai ce-mi place. Și cred că am dovedit asta de mult. Nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie. (zâmbește) Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie. Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta. Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, a declarat prezentatoarea emisiunii “Ferma”.