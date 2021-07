Ce spune Florin Cîțu despre liberali! „Dacă nu exista parteneriatul cu Iohannis, astăzi nu aveam nici guvernare, nici premier”

Premierul nu a stat o clipă pe gânduri și a transmis că îşi doreşte ca PNL să fie cel mai mare partid din România, nu al doilea așa cum se întâmplă în prezent,

De asemenea, acesta a precizat că dacă nu exista parteneriatul cu liberalii nu aveau acum nici guvernare, dar nici funcția de șef al Executivului.

Ce spune Florin Cîțu despre PNL!

În același timp, , a specificat că nu PSD a învins PNL la alegerile parlamentare, ci pandemia a făcut-o.

A venit și cu o explicație spunând că a fost o greșeală când s-a luat decizia ca scrutinul să fie organizat în vârful pandemiei atunci când erau înregistrate peste 10.000 de cazuri pe zi.

„Eu vreau ca PNL să fie cel mai mare partid din România, nu al doilea. Cel mai mare partid politic din România.

Iar pentru asta trebuie să avem curaj să ne uităm în trecut, să vedem de ce nu este astăzi PNL cel mai mare partid din România fiindcă a avut toate atuurile şi trebuie să ne uităm în ultima campanie electorală.

Trebuie să fim sinceri cu noi să admitem că dacă nu exista parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis astăzi nu aveam nici guvernare, nici premier.

Cine vorbeşte astăzi împotriva preşedintelui vorbeşte PNL, împotriva Guvernului”, a declarat Florin Cîţu la alegerile PNL Neamţ.

El a precizat şi de ce nu este PNL cel mai mare partid din România. „De ce nu este PNL cel mai mare partid din România? Pentru că nu a avut curajul să facă ceea ce am promis.

Am promis să facem reforma administraţiei publice, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral. Am promis că facem reforma pensiilor, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral, aşa ni se spune.

Am promis că facem reforma în sectorul bugetar, nu am făcut-o pentru că exista un cost electoral. Am promis că nu mai dăm subvenţii peste tot în ţară şi pomeni, nu am făcut-o pentru că se spunea că există un cost electoral”, a transmis premierul.

Cîțu a mai zis că pentru ca PNL să fie cel mai mare partid din România trebuie ca oamenii din interiorul formațiunii să se ţină de cuvânt.