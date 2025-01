Ce spune Florin Piersic despre retragerea la mănăstire. Dezvăluirile lui Dan Negru

Dan Negru a dezvăluit că a discutat cu Florin Piersic despre presupusa sa retragere la mănăstire, despre care vorbește toată lumea.

Florin Piersic spune că nu se retrage la mănăstire: ”Am fost în vizită”

spune că actorul i-a mărturisit că a ajuns la mănăstire din Bucovina, însă doar în vizită, în timpul vacanței de iarnă.

“L-am sunat pe Florin Piersic în dimineața asta pentru că toți vorbesc despre ‘cum s-a retras Piersic la mănăstire’“, a scris Dan Negru pe Instagram.

Răspunsul lui Florin Piersic a fost unul cât se poate de categoric: nu s-a retras la mănăstire.

“Cum poate să scrie cineva aşa ceva? Nu mă mut la mânăstire. Eu sunt de mânăstire? Eu m-am dus în vizită, fiind în Bucovina, la Pojorâta mai exact.

Dacă tot am venit aici, fiind şi câteva dintre rudele mele care mai trăiesc, am zis să mă duc până la mânăstire. Şi m-am dus la mânăstirea cea mai apropiată, care este Moldoviţa.

Acolo ne-a primit stareţa Benedicta şi ne-a invitat la masă. Am stat o oră, am sărutat icoanele, am aprins nişte lumânări şi am plecat la Suceviţa. Asta a fost tot”, i-a declarat Florin Piersic lui Dan Negru.

Piersic a mai spus că exclude varianta potrivit căreia ar avea în intenție să se retragă la mănăstire. El spune că se simte foarte bine ”în civil” și că

Cum a apărut știrea despre Florin Piersic

”Iar cine a scris (n.r că s-a mutat la mânăstire) nu e un om normal. Cum să mă duc la mânăstire? Nu m-am călugărit. Poate aş putea juca un rol de călugăr, dar să mă călugăresc nu e cazul”, a transmis Florin Piersic, prin intermediul lui Dan Negru.

Florin Piersic a avut parte de probleme destul de mari de sănătate, din cauza cărora a avut nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare. El a făcut o serie de proceduri cu ajutorul abordării holisice a părintelui Timotei.