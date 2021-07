Ce spune Fulgy după ce a chemat Poliția și a fugit de acasă: ”Nu am nimic cu tatăl meu, cu familia mea, dar vreau viața mea”

Noaptea trecută a fost, din nou, agitată pentru familia Clejanilor, Fulgy fiind, din nou, în centrul evenimentelor după ce a chemat poliția și l-a reclamat pe tatăl său, Ioniță de la Clejani, că îl ține sechestrat în casă.

Fulgy a chemat poliția la ușa lui Ioniță de la Clejani

Conform și a reclamat că este închis în casă de tatăl său, celebrul lăutar de cei din familia lui.

”Nu am nimic cu tatăl meu, cu familia mea, dar vreau viața mea. Nu am nevoie de ajutorul lor, sunt deștept, știu să mă descurc”, a mai precizat, pe conturile sale de socializare, Fulgy.

Iar când a ajuns Poliția, susține sursa citată, Fulgy era deja afară, precizările sale cu privire la ”evadare” fiind de-a dreptul edificatoare.

“Sunt uşile închise, am ieşit pe geam. Am 23 de ani şi merit libertate, nu sechestrat”, a explicat mezinul Clejanilor.

Fulgy s-a mutat la un hotel

”Se pare că Poliția e corectă și m-a ajutat de data aceasta (să scap, n. red) din ghearele familiei mele mult prea iubite și mult prea obsedate”, a mai spus Fulgy pe conturile sale de socializare.

Și, în timp ce în această dimineață, ”eliberat” de sub tutela familiei sale, Fulgy își savura cafeaua în restaurantul unui hotel, mezinul Clejanilor a mai făcut câteva precizări.

”Faza e în felul următor: m-am mutat la hotel! Sunt bine, mulțumesc mie și lui Dumnezeu că s-a făcut dreptate. Mai e de rezolvat cu Velea”, a mai explicat Fulgy.

Fulgy a renunțat la droguri și vrea să se însoare?

Pe conturile sale de socializare, Fulgy a mai dat câteva explicații cu privire la motivele care l-au împins să își reclame tatăl la Poliție.

”Eu sunt treaz de ieri, vă spun că nu am consumat niciun drog, duc…(…) Nu am nevoie de droguri. (…) Aștept pe cineva să îmi aducă niște bani, cardul mi-e blocat pentru că am zis să strâng un milion de euro din Youtube. Mai am de strâns 100-200.000 de mii”, a spus Fulgy.

Ba chiar, pare-se, mezinul Clejanilor își face planuri mari cu privire la viitor, punând la cale, la nivel declarativ, tot ce ar mai trebui să facă pentru a-i fi lui bine.

”Vreau să mă însor, dar vreau să găsesc și eu una dreaptă, una care s-ar băga în foc pentru dreptate. Nu dreptatea mea sau a ei, dreptatea din Justiție. Luni am sentință”, a explicat Fulgy despre jumătatea pe care o caută.

Fulgy l-a reclamat pe Ioniță de la Clejani, dar tot el a fost amendat

“În dimineața de 10 iulie, în jurul orei 03.00, prin apel 112, un tânăr a sesizat că este lipsit de libertate, că nu poate părăsi imobilul. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 12 care l-au găsit pe apelant în fața locuinței. În interior casei se află familia acestuia, care la acel moment dormea. Având în vedere situația înregistrată, precum și alte aspecte reclamate, toate neconfirmate, tânărul în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform O.U.G. nr. 34 din 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență“, se arată într-o informare a Poliţiei citată de Antena 3.

Fulgy anunță că și-a schimbat stilul de viață

După ce a fost un adevărat magnet pentru probleme, Fulgy anunță că și-a schimbat radical stilul de viață.

Astfel, după ce acum o lună a fost prins drogat la volan și i s-a deschis un dosar penal, pentru ca doar câteva zile mai târziu să facă scandal într-un casino, iar tatăl său, Ioniță de la Clejani, amenințat și agresat, să ceară intervenția Poliției pentru a-l liniști, acum Fulgy anunță că s-a cumințit.

”Mi-am schimbat stilul de viață foarte tare. Acum mă duc la antrenament, am x-body, cu fiarele nu pot să încep acum, trebuie să le iau ușor. Luni am antrenament, marți piscină, antrenament, miercuri călărie, joi relaxare, în parc, vineri la fel”,