Ce spune Gabriela Cristea despre întoarcea în televiziune: „Nu voi mai accepta un proiect care să se desfășoare în direct”. Exclusiv

Gabriela Cristea nu va mai prezenta, la Antena Stars, emisiunea „Mireasa-Capriciile iubirii”. Vestea a fost dată chiar de Gabriela, în prima parte a emisiunii la cârma căreia a stat atât de mult timp.

Gabriela Cristea a decis ce fel de proiect de televiziune nu ar mai accepta

Gabriela Cristea a declarat că s-a gândit timp de un an până să ia această decizie. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, celebra prezentatoare ne spune adevăratele motive pentru care s-a retras, ieri, din emisiunea „Mireasa-Capriciile iubirii”. Vedeta, care a decis să se retragă din lumina reflectoarelor o lungă perioadă de timp, nu regretă deloc această alegere si ne argumentează decizia luată.

ADVERTISEMENT

„Fetele au mai multă nevoie de mine”

Gabriela Cristea a decis că, după 30 de ani de televiziune, a venit momentul să se dedice sută la sută familiei. Soțul, artistul Tavi Clonda și fetele lor, Bella Margot Victoria și Thea Iris Selena au multă nevoie de ea acasă. Orele la care era difuzată emisiunea „Mireasa-Capriciile iubirii” a fost primul motiv pentru care celebra prezentatoare a încheiat contractual cu Antena Group.

„Vine o vreme când trebuie să te gândești ce este mai important și mai important pentru tine. După peste 30 de ani de activitate în televiziune am ajuns la concluzia că .

ADVERTISEMENT

Mai ales că am două fete încă foarte mici, la vârste foarte fragede. Ele au mai multă nevoie de mine decât am eu nevoie să fiu angrenată acum într-un proiect de televiziune care mă solicită fix la orele la care ar trebui să stau cu copiii mei”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a încheiat, amiabil, contractul cu Antena Group

După o lungă perioadă în care a fost la cârma emisiunii „Mireasa-Capriciile iubirii”, Gabriela Cristea a surprins pe toată lumea alegând să se retragă. Contractul s-a încheiat amiabil pentru ambele părți iar celebra prezentatoare are numai cuvinte de laudă pentru producătorii emisiunilor de la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

„Am horătât să închei contractul pe care îl aveam cu Antena Group și producătorii au înțeles motivele pentru care am decis să nu merg mai departe. Nu există niciun lucru ascuns sau care nu a fost spus. Vreau să le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat, au fost niște oameni extraordinari. Ne-am oferit reciproc câte o șansă și am făcut lucruri minunate în felul asta.

Vreau să le urez mai departe succes pentru că fac o treabă extraordinară. Sunt convinsă că vor face o treabă extraordinară și de acum înainte”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Gabriela Cristea.

ADVERTISEMENT

„Vreau să ne petrecem serile împreună cu copiii”

Gabriela Cristea a decis că vrea să acorde tot timpul ei casei și familiei, fetițelor pe care le are împreună cu Tavi Clonda. Consideră că atât Bella cât și Thea sunt la vârsta la care au nevoie ca mama lor să fie, în permanență, prezentă lângă ele.

„Ceea ce vreau să fac în momentul acesta este să mă concentrez pe familia mea și pe afacerile de familie pe care le am împreună cu soțul meu. Vreau să ne petrecem serile împreună cu copiii așa cum este firesc să se întâmple. Mai ales când copiii sunt atât de mici și au nevoie atât de multă de părinții lor. Cel puțin câteva luni, cu siguranță, voi sta și mă voi concentra doar pe familia mea” , ne spune Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a decis: „Nu voi mai accepta un proiect de televiziune care…”

Gabriela Cristea ne spune și ce fel de proiect de televiziune ar mai accepta de acum înainte, dacă ar primi vreo propunere. Este vehementă atunci când declară că niciodată nu va mai accepta un proiect să se desfășoare seara și în direct.

„Vis a vis de întoarcerea mea într-un program de televiziune nu am ce să discut acum. Nu am nicio propunere concretă sau nici măcar nu m- am gândit la asta. Ceea ce pot să spun, cu certitudine, este că nu voi mai accepta un proiect de televiziune care să se desfășoare în direct, în perioada de seară, de prime time. Doar dacă acesta va fi înregistrat.

În rest doar dacă voi primi un proiect de day time sau un proiect de weekend înregistrat. Atunci lucrurile vor sta cu totul și cu totul în alt fel. În rest îmi doresc să fiu sănătoasă, familia mea să fie sănătoasă și să-mi petrec cât mai mult timp alături de ei. Rămân în continuare activă pe social media și voi onora în continuare contractele de publicitate care sunt în desfășurare”, declară Gabriela Cristea, în exclusivitate pentru FANATIK.