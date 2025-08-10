Ce spune Ilie Bolojan despre ieșirea PSD de la guvernare: “Partea de stabilitate este foarte importantă”

Ilie Bolojan a vorbit despre ieșirea PSD de la guvernare. Prim-ministrul a spus că stabilitatea este foarte importantă acum și că în țară există probleme care trebuie rezolvate.

Ilie Bolojan speră ca PSD să nu iasă de la guvernare

Recent, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pentru luni, 11 august. În cadrul ședinței, social-democrații vor decide dacă mai rămân la guvernare.

Totul a început după ce membrii USR au decis să nu participe la funeraliile lui Ion Iliescu, gest considerat “lipsit de respect” de PSD. De altfel, există și alte tensiuni în coaliție, care au legătură cu faptul că anumite proiecte au fost puse pe pauză, precum autostrăzile A7 și A8.

În cadrul emisiunii Subiectiv, Ilie Bolojan a vorbit despre acest aspect. Premierul și speră ca PSD să nu plece de la guvernare în urma tensiunilor care au avut loc recent, întrucât e nevoie de stabilitate și de continuarea proiectelor.

“Sper să nu iasă PSD de la guvernare. Partea de stabilitate este foarte importantă. Mereu, într-o coaliție cu patru partide, nu e ușor să armonizezi lucrurile. Dar problemele țării noastre sunt atât de serioase.

Toate proiectele propuse au fost discutate în coaliție. Periodic le discutăm. Când partidele din coaliție au propuneri, mereu caut să văd cum poate fi punctul de vedere integrat în proiectul general. Ele sunt parte a programului de guvernare”, a declarat premierul la .

Guvernul Bolojan, acuzat de un lider PSD că blochează proiecte importante

Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a avut , pe care l-a acuzat că blochează proiectul autostrăzilor A7 și A8, care ar trebui să lege Moldova de restul țării.

Criticile au venit după ce premierul ar fi solicitat încetinirea proiectelor de autostrăzi care sunt finanțate prin fonduri europene, fiind vizate A7 și A8. Șeful PSD Iași a precizat că aceste proiecte sunt foarte importante și că, prin încetinirea lor, Moldova nu se va dezvolta prea curând.

“În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul vine cu restricții și schimbări care paralizează activitatea administrațiilor. Pachetul II nu aduce eficiență, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realialitățile din teren, care lovește direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie.

A8 și A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul țării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iașiul și Molova să fie din nou lăsate la coada listei. Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări regionale.”, a scris, pe pagina de Facebook a PSD Iași, Bogdan Cojocaru.