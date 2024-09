Ce spune Ilinca Vandici despre viața amoroasă: “Las Universul să le așeze cum consideră mai bine”

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii Follow Us! de la Kanal D, nu s-a axat, în ultima perioadă, pe viața amoroasă. După divorțul prin care a trecut, vedeta a avut nevoie de timp pentru ea. Pe lângă asta, a preferat să-și canalizeze atenția către fiul ei, Zian, și către cariera profesională.

Ilinca Vandici, despre carieră, fiu și viața amoroasă

Pentru Ilinca Vandici prioritare sunt băiețelul ei și proiectele în care este implicată. Cu fiul ei are o relație specială, lui îi dedică majoritatea timpului ei. Practic, atunci când nu muncește, Ilinca are activități cu Zian.

În interviul exclusiv pentru FANATIK, Ilinca Vandici ne-a vorbit despre proiectele sale, despre fiul ei și despre vacanțele în care a fost în ultima perioadă, până când să revină pe micile ecrane. , la Kanal D.

Ilinca Vandici s-a întors dintr-o vacanță de vis, unde a fost cu fiul ei. Vedeta tv și-a încărcat bateriile și s-a relaxat.

“Pe parcursul anului simt că muncesc și fac diverse lucruri, ca să mă pot bucura în lunile de vară de momente de relaxare. De încărcarea bateriilor, de liniște și pace. Asta am făcut și vara aceasta care a fost una superbă. M-am bucurat la maxim de odihnă. Aveam nevoie să văd locuri noi, să mă încarc cu energie pentru ceea ce urmează toamna aceasta.

Am avut o lună de vacanță și am împărțit-o în mai multe etape. În prima parte am plecat cu Zian în Turcia, pentru că știu că îi place foarte tare acolo și am avut o vacanță extraordinară. Ne-am conectat, am împărtășit lucruri, ne-am bucurat împreună, am construit amintiri frumoase care cred că sunt cele mai importante. Apoi am plecat, împreună cu el, la mama, la Oradea. La final am ajuns și în Statele Unite și m-am reîntors cu energia fantastică de acolo. M-am bucurat și de această dată să revin în locuri dragi care m-au ajutat să îmi reîncarc bateriile.

“Eu încerc, și sper să reușesc, să cresc un copil care este în conexiune cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Îmi doresc să fie un om cu sufletul liniștit, cu picioarele pe pământ”

Destinațiile de vacanță le aleg în funcție de perioadă, anotimp și de vreme. În principal aleg plajă, soare, mare sau ocean, pentru că le iubesc și mă ajută să mă relaxez. Îmi place să vizitez și locuri noi, dar îmi place să mă și reîntorc în locuri unde m-am simțit bine”, a declarat Ilinca Vandici pentru FANATIK.

Timpul petrecut cu Zian este foarte important pentru prezentatoarea tv. Cei doi au diverse activități împreună și nu sunt puține la număr. Zian este un copil energic, plin de viață.

“Zian a împlinit în această vară frumoasa vârstă de 7 ani. Crește extrem de frumos și mi se pare că deja încep să se vadă diferențele și evoluția de la o zi la alta. Suntem tare apropiați și încerc pe cât pot să îl fac să trăiască viața cu tot ce vine ea. Și cu momente foarte frumoase în care ne creăm amintiri, în care ne conectăm. Povestim tot felul de lucuri și, da, cu asta mă suprinde. Tot ce se întâmplă în jurul lui îi stârnește curiozitatea.

Eu încerc, și sper să reușesc, să cresc un copil care este în conexiune cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Îmi doresc să fie un om cu sufletul liniștit, cu picioarele pe pământ, realist, cald, blând, tolerant, empatic. Activitățile noastre sunt specifice vârstei lui, mergem în parc, la locurile de joacă, construim LEGO. Mergem să ne plimbăm prin pădure, stăm la povești. Nu cred că fac lucruri diferite față de orice face o mamă cu copilul ei în vârstă de 7 ani. Suntem absolut normali, ne încadrăm în cotidian și ne bucurăm de viață”, ne-a mai spus vedeta.

Cum stă Ilinca Vandici la capitolul “viață amoroasă”? Viața m-a învățat că planurile pe care Dumnezeu le are pentru noi, ne ajută să trecem prin toate situațiile la care ne expune”

Despre viața amoroasă, Ilinca Vandici nu are prea multe de spus. Întrebată cum ar trebui să arate sau să fie bărbatul care să o cucerească, prezentatoarea “Follow us!” ne-a spus că nu își face astfel de proiecții despre oameni.

“Viața m-a învățat că planurile pe care Dumnezeu le are pentru noi și cum așează El lucrurile, ne ajută să evoluăm și să trecem prin toate situațiile la care ne expune. Sunt mult mai mari și contează mai mult decât proiecțiile pe care ni le facem noi despre oameni și lucruri. Astăzi las Universul și pe Dumnezeu să le așeze cum consideră mai bine”, spune ea.

Ilinca Vandici este implicată în multe proiecte și recunoaște că nu are nici măcar o zi liberă pe săptămână. Ea lucrează și în weekend, mai puțin, ce-i drept, față de cât muncește în cursul săptămânii. Sâmbăta și duminica își permite să lenevească mai mult în pat sau să-și bea cafeaua în tihnă.

“Nu cred că este o zi în care să nu muncesc. Dacă nu sunt la filmările pentru emisiunea “Follow us!”, sunt la filmări pentru podcast sau la filmări și ședințe foto pentru diferite contracte de imagine. Pentru mine munca nu înseamnă doar filmări, ci mailuri, organizat lucrurile, ședințe pentru proiectele pe care le am în desfășurare, care se întâmplă inclusiv sâmbăta și duminica. Îmi este greu să spun că există o zi în care nu muncesc deloc, dar weekendurile sunt mai lejere și, chiar dacă am lucruri de făcut și atunci, încerc să le rezolv într-un timp cât mai scurt.

Cum își încarcă Ilinca Vandici bateriile atunci când este obosită?

Față de zilele normale de muncă, când încep activitatea destul de devreme, poate petrec o jumătate de oră în plus în pat, apoi îmi place să beau o cafea, să verific mailurile, să citesc știrile. Apoi, bineînțeles, mă preocup de programul pe care îl am împreună cu Zian și desfășurăm diverse activități împreună.

Dacă reușesc să am o zi liberă în care pot să plec din București, aleg să dorm mai mult, să mă relaxez, să merg la spa. Să mă plimb în natură, să citesc, să reflectez asupra lucrurilor. Sunt lucruri care îmi bucură sufletul și îmi relaxează corpul”, mai mărturisește vedeta.

Atunci când se simte extrem de obosită, Ilinca Vandici spune că somnul este cel care o reface, și-l respectă cu strictețe. Vedeta mai spune că un masaj sau o carte bună fac parte și ele din lucrurile care o relaxează.

“Pentru relaxare, orele de somn sunt, pentru mine, esențiale și încerc să le respect cu strictețe. Obișnuiesc să îmi organizez timpul atât de bine încât să reușesc să îmi dozez energia pentru întreaga zi. Îmi place mult să mă duc la câte un masaj, să fac o baie lungă și să îmi relaxez mintea, să nu mă mai gândesc la nimic. Îmi place să citesc tot felul de studii despre curiozitățile pe care le am. Pun accent în viața mea și pe terapie, dezvoltare personală, autocunoaștere”, spune prezentatoarea tv.

Ilinca Vandici, secrete din culisele emisiunii “Follow us!”

În cadrul aceluiași interviu, Ilinca Vandici ne-a vorbit și despre emisiunea pe care o prezintă alături de Teo Trandafir, “Follow us!”. Spune că îi place formatul și că pe lângă muncă, este și foarte multă distracție.

“Proiectul “Follow us!” alături de Teo Trandafir este o revelație, pentru că simt de multă vreme că este loc pentru un astfel de format pe piața media din România. “Follow us!” este o gură de aer proaspăt pe piața media din țara noastră. Atenticitatea și implicarea noastră, a prezentatoarelor, cu păreri, povești, perspective personale, fac deliciul publicului și cred că de asta publicul ne iubește și ne este alături. Alături de Teo mă simt excelent, ca peștele în apă, ne completăm reciproc și râdem mult împreună, nu numai în fața telespectatorilor, ci și în culise sau în redacție.

Pentru mine, luna septembrie e luna aceea foarte dragă din anotimpul în care culegem roadele. Pentru mine este o toamnă extraordinară pentru că a început un nou sezon “Follow us!”, la Kanal D. Eu și Teo, colega mea, venim cu noutăți și cu energie bună, pe Kanal D și cu două ore de emisie.

Am primit multe mesaje în această vacanță că le este dor de noi și abia așteaptă să revenim. Este un format relaxat, fresh, actual, cu informații utile, care ne ajută să avem o perspectiva corectă asupra a ceea ce se întâmplă zi de zi în jurul nostru”, ne-a mai dezvăluit vedeta.

Viața amoroasă nu e pe primul plan pentru Ilinca Vandici, prioritar este fiul ei

La fel de implicată este și în podcastul ei unde caută să invite oameni cu povești de viață interesante. Ilinca Vandici se documentează mult atunci când alege un invitat, iar împreună cu echipa ei face planul cap-coadă.

“În “grila” mea de priorități rămâne și podcastul “Te ascult” unde voi continua să realizez interviuri de suflet, cu conținut, substanță și experiențe ale invitaților mei care să ne ajute să reflectăm un pic, să devenim mai buni, mai empatici, mai toleranți, mai blânzi și să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți și să ne fim aproape”, spune ea.

Încearcă să-și facă treaba cât fiul ei este la școală. Ca ulterior, când acesta termină programul lui educațional să poată sta împreună, să facă diverse activități pe care Zian le adoră.

“Zian este băiat mare, a început școala și are un program încărcat și lung în mediul educațional. Bineînțeles că îmi organizez programul astfel încât să petrecem timp împreună și să reușesc să îmi termin treaba de zi cu zi astfel încât să fiu liberă după ce el termină școala. Cert este că Zian este un copil activ, căruia îi place să consume energia cu activități care îi fac plăcere”, spune vedeta tv.

Ilinca Vandici: “Dacă reușim să ne ascultăm corpul, reușim să ne dăm seama unde avem minusuri și plusuri”

. Prezentatoarea tv reușește, de ani buni, să se mențină la același număr de kilograme fără să urmeze diete drastice. Cheia succesului pare să fie echilibrul, după cum susține ea.

“De-a lungul timpului am spus mereu cât de important este stilul de viață sănătos pentru mine, de la alimentație sănătoasă, sport, eliminarea exceselor până la odihnă, rutină de îngrijire. Mă feresc să dau sfaturi, pentru că ceea ce funcționează pentru mine nu înseamnă că funcționează și pentru altcineva, dar cred că echilibrul, din toate punctele de vedere, este cheia.

Dacă reușim să ne ascultăm corpul, să ne vedem așa cum suntem, să ne acceptam, să ne iubim, reușim să ne dăm seama și ce avem de făcut, unde avem minusuri și plusuri și putem să îndreptăm ceea ce avem de îndreptat la noi. Totul pleacă din interiorul nostru. Dacă suntem echilibrați, cu un mindset sănătos, realist, pozitiv, asta se va reflecta și în exterior. Cred că secretul este echilibrul”, a mai spus Ilinca Vandici.